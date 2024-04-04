HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 8 yaşındaki iki çocuğun evlilik görüntüsü olay yaratmıştı! Valilik'ten yalanlama geldi

8 yaşındaki iki çocuğun evlilik görüntüsü olay yaratmıştı! Valilik'ten yalanlama geldi

04.04.2024 07:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Valiliği, sosyal medyada paylaşılan ve Gaziantep'te Suriye uyruklu 8 yaşında iki çocuğun evlendirildiği düğün görüntülerine ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada görüntülerin Türkiye ile ilgilisinin olmadığı belirtildi.

8 yaşındaki iki çocuğun evlilik görüntüsü olay yaratmıştı! Valilik'ten yalanlama geldi

8 yaşında iki çocuğun evlendirildiği düğün görüntüleri sosyal medyada çocukların Suriyeli olduğu ve düğünün Gaziantep'te yapıldığı notuyla paylaşıldı. Sosyal medyada tepkiye yol açan görüntüler üzerine Gaziantep Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı.

"2023 YILINDA PAYLAŞILMIŞ"

Açıklamada görüntülerin geçen yıl paylaşıldığı ve Türkiye ile ilgisi bulunmadığı belirtilerek şöyle denildi:

"Sosyal medyada bazı hesaplardan 8 yaşında iki çocuğun evlendirildiği düğün görüntüleri paylaşılmış, görüntülerin Gaziantep'te yapılan bir düğünde çekildiği iddia edilmiştir. Yapılan incelemede bahse konu görüntülerin yurt dışında daha önce yapılan bir düğünle ilgili 2023 yılında paylaşıldığı, görüntülerin başka ülke vatandaşlarına ait olduğu, ülkemizle herhangi bir bağlantısının olmadığı anlaşılmıştır."

Söz konusu haberlerle ilgili İletişim Başkanlığı da bir açıklama yayımladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Gaziantep’te yaşayan Suriyeli bir aile, 8 yaşındaki çocuklarını evlendirdi” iddiası doğru değildir.

İddiaya konu görüntülerin, 2023 yılından beri farklı iddialarla farklı ülkelerdeki sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıldığı tespit edilmiştir.

Yapılan incelemeler sonucunda, görüntülerin yurt dışı kaynaklı olduğu ve Türkiye ile bir ilgisinin bulunmadığı belirlenmiştir.

Sosyal medyada provokasyon amacıyla yürütülen organize dezenformasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz"Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Parti 1 oy farkla kaybetmişti! Karar verildiAK Parti 1 oy farkla kaybetmişti! Karar verildi
13 yaşındaki sürücünün aracıyla çarpıştılar! Yaralılar var13 yaşındaki sürücünün aracıyla çarpıştılar! Yaralılar var
Valilik açıkladı! İstanbul'daki izinsiz gösterilerde 132 kişi gözaltına alındıValilik açıkladı! İstanbul'daki izinsiz gösterilerde 132 kişi gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep düğün çocuk
En Çok Okunan Haberler
Somer Şef o oyuncuyla yakalandı! Yaş farkı olay

Somer Şef o oyuncuyla yakalandı! Yaş farkı olay

CHP 35 yıl sonra kazanmıştı! İtiraz kabul edildi, yeniden seçim yapılacak

CHP 35 yıl sonra kazanmıştı! İtiraz kabul edildi, yeniden seçim yapılacak

Sigaraya zam daha geldi! İşte yeni fiyatlar...

Sigaraya zam daha geldi! İşte yeni fiyatlar...

YSK, Van kararını açıkladı! AK Partili Hayati Yazıcı önce paylaştı, sonra sildi

YSK, Van kararını açıkladı! AK Partili Hayati Yazıcı önce paylaştı, sonra sildi

Son dakika: YSK'dan Van kararı! Mazbata DEM Partili Abdullah Zeydan’a verilecek

Son dakika: YSK'dan Van kararı! Mazbata DEM Partili Abdullah Zeydan’a verilecek

Canlı yayında anlattı! Yeniden Refah ile o parti birleşebilir

Canlı yayında anlattı! Yeniden Refah ile o parti birleşebilir

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.