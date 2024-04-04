8 yaşındaki iki çocuğun evlilik görüntüsü olay yaratmıştı! Valilik'ten yalanlama geldi

8 yaşında iki çocuğun evlendirildiği düğün görüntüleri sosyal medyada çocukların Suriyeli olduğu ve düğünün Gaziantep'te yapıldığı notuyla paylaşıldı. Sosyal medyada tepkiye yol açan görüntüler üzerine Gaziantep Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı.

"2023 YILINDA PAYLAŞILMIŞ"

Açıklamada görüntülerin geçen yıl paylaşıldığı ve Türkiye ile ilgisi bulunmadığı belirtilerek şöyle denildi:

"Sosyal medyada bazı hesaplardan 8 yaşında iki çocuğun evlendirildiği düğün görüntüleri paylaşılmış, görüntülerin Gaziantep'te yapılan bir düğünde çekildiği iddia edilmiştir. Yapılan incelemede bahse konu görüntülerin yurt dışında daha önce yapılan bir düğünle ilgili 2023 yılında paylaşıldığı, görüntülerin başka ülke vatandaşlarına ait olduğu, ülkemizle herhangi bir bağlantısının olmadığı anlaşılmıştır."

Söz konusu haberlerle ilgili İletişim Başkanlığı da bir açıklama yayımladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Gaziantep’te yaşayan Suriyeli bir aile, 8 yaşındaki çocuklarını evlendirdi” iddiası doğru değildir.

İddiaya konu görüntülerin, 2023 yılından beri farklı iddialarla farklı ülkelerdeki sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıldığı tespit edilmiştir.

Yapılan incelemeler sonucunda, görüntülerin yurt dışı kaynaklı olduğu ve Türkiye ile bir ilgisinin bulunmadığı belirlenmiştir.

Sosyal medyada provokasyon amacıyla yürütülen organize dezenformasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz"Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır





