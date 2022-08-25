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  4. 8 yaşındaki kız yaptığıyla ses getirdi! 45 saniye sürdü, hayalleri gerçek oldu

8 yaşındaki kız yaptığıyla ses getirdi! 45 saniye sürdü, hayalleri gerçek oldu

25.08.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 yaşındaki Isabella Payne, babasının amatör telsiziyle Uluslararası Uzay İstasyonu'yla bağlantı kurdu. ABD'li astronot Kjell Lingren, küçük Isabella Payne'e 'Uluslararası Uzay İstasyonu'na hoş geldiniz' diyerek yanıt verdi. Lingren ile 45 saniye sohbet eden küçük kızın hayalleri gerçek oldu.

Birleşik Krallık'ta yaşayan uzay meraklısı 8 yaşındaki Isabella Payne'nin hayalleri babasının amatör telsizi sayesinde gerçeğe dönüştü. 8 yaşındaki kız, babasının amatör telsiziyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki bir astronotla sohbet etme fırsatı yakaladı.

8 YAŞINDAKİ KIZ UZAY İSTASYONUYLA SOHBET ETTİ

Sekiz yaşındaki kızın hayalleri, babasının amatör radyosuyla Uluslararası Uzay İstasyonuna bağlanıp ABD'li astronot Kjell Lingren ile 45 saniyelik bir konuşma yapmasıyla gerçek oldu.

Konuşmada ise Isabella Payne astronota kendini tanıttı ve yaşını söyledi. Ardından Lingren, genç uzay meraklısına merhaba dediği için teşekkür etti. Isabella "Teşekkürler, güvenli uçun" dedi.

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SES KAYDINI PAYLAŞTI

Küçük Isabella'nın babası Matt Payne, herkes duysun diye o anlara ait ses kaydını paylaştı. Bununla birlikte baba Payne, astronot Kjell Lingren'e ithafen bir paylaşım yaparak, "Çok teşekkür ederim, onun (Isabella'nın) dünyasını değiştirdiniz." ifadelerini kullandı.

Astronot ise sohbetten sonra attığı tweette, "Bu şimdiye kadarki en sevdiğim bağlantı olabilir" dedi.

tweet

Baba Payne'e göre, Isabella uzaya aşık olduğunda henüz 2 yaşındaydı.

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Anahtar Kelimeler:
uzay Astronot Uluslararası Uzay İstasyonu amatör telsiz
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