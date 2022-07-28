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Rusların aldığı karar ortalığı karıştırmıştı! Sürpriz iddia geldi: 2028'e kadar...

28.07.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya uzay ajansı Roscosmos’un yeni başkanı Yuriy Borisov, Rusya’nın 2024’ten sonra Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS) ayrılma kararı aldığını açıklamıştı. Roscosmos'un Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan 2024'ten sonra ayrılma planını açıklamasının ardından, Rusya'nın en az 2028 yılına kadar ISS'de kalacağı iddia ediliyor. Üst düzey bir NASA yetkilisine göre Ruslar, kendi yörünge üssünü inşa edilip faaliyete geçirene kadar Uluslararası Uzay İstasyonu'nun bir parçası olarak kalmak istiyor.

Rusların aldığı karar ortalığı karıştırmıştı! Sürpriz iddia geldi: 2028'e kadar...

Roscosmos'un yeni atanan başkanı Yuri Borisov'un Rusya'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) 2024'ten sonra ayrılma kararı aldığını söylemesi kargaşaya neden oldu. Ancak, açıklama belirsizdi. Roscosmos, 2024'ten sonra deyip geçmesine rağmen ne zaman ayrılmayı planladığını belirtmedi, sadece Rusya’nın bu süreçten sonra kendine ait bir yörünge üssü kurma üzerine odaklanacağını belirtti. Buna ek olarak, Beyaz Saray, Rusya'nın 2024’ten sonra Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) projesinden ayrılacağına ilişkin ABD'ye resmi bir bildirimde bulunmadığını açıkladı, NASA yöneticisi Bill Nelson ise yaptığı açıklamada, ISS'deki ortaklardan hiçbirinin ajansın kararları için haberdar edilmediğini söyledi. Yani ortalık oldukça karışıktı.

Mynet - DIŞ HABERLER

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RUSYA'NIN AYRILMASINA EN AZ 6 YIL VAR

Reuters'ın haberine göre ise son göstergeler, Rusya'nın ABD ile 20 yılı aşkın bir süredir devam eden yörüngesel işbirliğini sona erdirmesine hala en az 6 yıl olduğu yönünde. Bu da 2028 demek oluyor.

NASA'nın uzay operasyonları şefi Kathy Lueders bir röportajda, Rus yetkililerin NASA'ya ROSS adlı yörünge üssünü kurmak ve çalışır hale getirmek için çalışırken Roscosmos'un Uluslararası Uzay İstasyonu'nun ortağı olarak kalmak istediğini söylediğini belirtti.

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"HERHANGİ BİR BELİRTİ ALAMIYORUZ"

Lueders Reuters'e verdiği demeçte, "Hiçbir çalışma düzeyinde herhangi bir şeyin değiştiğine dair herhangi bir belirti alamıyoruz" diyerek, NASA'nın Roscosmos ile ilişkilerinin "her zamanki gibi" devam ettiğini de sözlerine ekledi.

"ISS'Yİ ÇALIŞTIRMAYA DEVAM ETMELİYİZ" AÇIKLAMASI

Roscosmos, Çarşamba günü web sitesinde Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Rus bölümünün uçuş direktörü Vladimir Solovyov ile yaptığı röportajı yayınladı. Solovyov, "Tabii ki, ROSS için az çok somut bir birikim oluşturana kadar Uluslararası Uzay İstasyonu'nu çalıştırmaya devam etmeliyiz. İnsanlı uçuşları birkaç yıl durdurursak, elde edilenleri geri getirmenin çok zor olacağını hesaba katmalıyız" dedi.

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