8 yaşındaki kızı öldürdüğü için idama mahkûm edilmişti! Son talebi dikkat çekti: Akşam yemeğinde...

Arizona'da sekiz yıl aradan sonra bu yıl ikinci idam cezası infaz edildi! Vicki'nin katili, engelli mahkûm Atwood dün iki kolundan zehirli iğnenin enjekte edilmesiyle idam edildi. Son yemeği oruç tuttuğunu söyleyerek geri çeviren Atwood, daha sonra akşam yemeğinde dikkat çeken isteklerini birer birer sıraladı. Atwood'un ayrıca son sözlerinde Tanrı'ya yakararak merhamet dilediği aktarıldı.

KÜÇÜK KIZIN CESEDİ 7 AY SONRA BULUNDU

Vicki Lynne Hoskinson, ABD'nin Arizona eyaletinin Tucson kentinde teyzesine doğum günü kartı göndermek için bisiklet sürerken kayboldu. Cesedi yedi ay sonra Arizona çölünde bulundu.

66 yaşındaki Frank Atwood, Vicki'yi öldürmekten suçlu bulundu ve idam cezası aldı. Cezası çarşamba günü infaz edilen Atwood, idam edilmeden önce son yemeğine oturdu ve son sözlerini söyledi.

YEMEĞİ ÖNCE REDDETTİ, SONRA İSTEDİKLERİNİ SIRALADI

Atwood son akşam yemeğinde fıstık ezmesi ve reçel, salam, hardal, buğday ekmeği ve su veya meyve suyu paketi ile yıkanmış tortilla cipsi yedi.

Engelli mahkûm, başta "oruçlu" olduğunu söyleyerek son yemeği reddetti. Ancak sonrada son yemeği için talebini iletti.

Atwood, sekiz yıllık bir aradan sonra eyaletin bu yılki ikinci infazında zehirli iğneyle idam edildi.

MERHAMET DİLEDİ, ÖZÜR DİLEMEDİ

FOX10'un bildirdiğine göre, tanıklar Atwood'un Tanrı ile konuştuğunu ve son anlarında merhamet dilediğini söyledi.

Rahibe "kendisini imana yönlendirdiği için" teşekkür etti ve "Rabb'in hepimize merhamet etmesini, bana merhamet etmesini diliyorum" diye ekledi.

Hapishane yetkililerine göre, infaz sabah 10.04'te başladı ve 12 dakika sonra Atwood'un öldüğü açıklandı.

Yetkililer Atwood'un her iki koluna da serum enjekte edilmeden önce "yazgısını kabullenmiş göründüğünü" ve "son sözlerinde özür dilemediğini" öne sürdüler.

Hoskinson ailesinin dostları ve komşuları ise Vicki Lynne'i hatırlamak için hapishane dışında desteklerini gösterdiler. Vicki Lynne'in çocukluk arkadaşı Stacy Davis, AZ Central'a verdiği demeçte, “Çocukluğumun kapanmasının bir parçası olacağını hissediyorum” dedi.

YARGIÇ, ATWOOD'UN ISRARINA RAĞMEN CAYMADI

Atwood masum olduğunu savunmuştu. Avukatları da Atwood'un infazını durdurmak için birçok girişimde bulundu ancak başarısız oldular. ABD Bölge Yargıcı Michael Liburdi, Atwood'un eyaletin idam cezası prosedürlerinin anayasal haklarını ihlal edeceği konusunda ısrar etmesine rağmen infazı sürdürmeye karar verdi. Yargıç bunu katlanmak zorunda kalacağı acımasız ve olağandışı cezaya ve hayal edilemez acıya bağladı.

Atwood, dejeneratif omurga durumu nedeniyle tekerlekli sandalyede kaldı. Avukatları, iğneyle idamı sırasında sırt üstü yatarken sedyeye bağlanırsa Atwood'un dayanılmaz acılar çekeceğini söyledi.

