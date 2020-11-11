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80 derece kolonya nedir? Kolonya ne kadar süre dayanır ve nasıl saklanır?

YAŞAM HABERLERİ  | 11.11.2020 11:05 | Son Güncelleme

Sıcak günlerde ferahlamak için de kullanılan kolonya uzmanlar tarafından her çeşit virüse karşı öneriliyor ve temizlik yöntemlerinden biri kabul ediliyor. Peki kolonya alkol oranı ideal olarak kaç olmalı?

80 derece kolonya nedir? Kolonya ne kadar süre dayanır ve nasıl saklanır?

İçindekiler

  • Kolonya Nedir?
  • Kolonya Çeşitleri Nelerdir?
  • Kolonya Alkol Oranı Nedir?
  • Kolonyanın Faydaları
  • Kolonyanın Zararları
  • Kolonya Cilde Sürülür mü?
  • Kolonya Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Hem kişisel temizlik için tercih edilen hem de virüslere karşı kalkan görevi gören kolonya alınırken artık yalnızca markasına değil, alkol derecesine de dikkat ediliyor. “Kolonya 80 derece mi yoksa daha düşük derece mi olmalı? Herkes bu konuyu merak ediyor…

Kolonya Nedir?

Kolonya; etil alkol, su ve limon, çiçek veya tütün esansı gibi hoş koku veren maddelerin karışımından oluşan bir tür parfümdür. Cilde sürüldükten sonra içerisinde bulunan alkolün hızla buharlaşması ve bu sırada buharlaşan alkol moleküllerinin çevrelerinden ısı çekmesi nedeniyle kolonya kullanan kişiye serinlik verir ve genelde ferahlamak için kullanılır. Tabii bunun yanı sıra mikropları öldürme ve keskin kokusu ile de ayıltıcı özelliği bulunmaktadır. Bu yazımızda sizler için kolonya fiyatları dahil kolonya markalarını detaylı bir şekilde derledik. Buyrun detaylara geçelim...

Kolonya Çeşitleri Nelerdir?

Üretiminin yapıldığı bölgeye bağlı olarak değişik kokular ve özelliklere sahip pek çok kolonya çeşidi bulunmaktadır. Boğaziçi kolonya ve kolonya Eyüp Sabri Tuncer bu çeşitlerden bazılarıdır. Peki, tüm bu kolonya çeşitleri ve isimleri nelerdir? Gelin birlikte bakalım...

Beyaz Zambak Kolonyası
Balıkesir yöresine ait olan beyaz zambak kolonyası, oldukça ferahlatıcı ve hoş bir kokuya sahiptir. Misafirler için en çok tercih edilen kolonya çeşitlerinden biridir.

Bebek Kolonyası
Tatlı ve ilgi çekici kokusu ile birlikte yetişkinlerin dahi sıklıkla tercih ettiği kolonya çeşitleri arasında yer alır. Özellikle sıcak yaz aylarında ferahlamak için birebirdir. Ayrıca bebeklerin hassas cildi için özel olarak hazırlandığı için sağlıklı ve keyifli şekilde kullanılabilmektedir.

Çam Kolonyası
Bolu yöresine ait bir kolonya çeşidi olarak öne çıkıyor. Bölgenin en şöhretli ve yöresel ürünleri arasında yer almaktadır. Özel ve doğal çam kokularının farklı kokular ile birleşerek harika bir etki yarattığı kokulardan biridir.

Limon Kolonyası
Uyarıcı ve iç açıcı özelliklerden faydalanmak amacı ile limon kolonyası, limon kokusunu açık şekilde yayan kolonya çeşitleri arasında gelmektedir. Özellikle sürüldüğü andan itibaren uzun süre etkisi kalır ve bu kolonya limon yapraklarının kokusunu en iyi biçimde verir.

Tıraş Kolonyası
Adından da anlaşılacağı üzere tıraştan sonra cildin tahriş olmasını önlemek, cildi nemlendirmek ve daha yumuşak hale getirebilmek amaçlı kullanılır.

Lavanta Kolonyası
Rahatlamak ve stresten uzak kalabilmek için lavanta kolonyası en popüler çeşitler arasında yer alır. Özellikle uykusuzluk, depresyon ve anksiyete problemleri için çok fazla tercih edilmektedir. Oldukça hoş ve doğal bir kokusu vardır.

Leylak Kolonyası
Leylak çiçeği üzerinden aynı şekilde bu çiçeğin kokusunu en iyi biçimde yansıtan özel kolonyalar arasında yer almaktadır. Ferah ve serinletici bir etkisi bulunur.

Kolonya Alkol Oranı Nedir?

Virüsler sebebiyle hayatımıza daha yakından dahil olan kolonya, farklı dereceleriyle de farklı etkiler gösterebilir mi? Farklı dereceler ne anlama gelmektedir? Hadi gelin, 60 derece ve 80 derece kolonyanın ne anlama geldiğini inceleyelim.
Bir sıvının dezenfektan özelliğe sahip olması için minimum %70 ya da %95 aralığında alkol oranı içermesi gerekmektedir. Uygun el antiseptiği bulunmayan yerlerde %80 ya da %90 aralığında alkol içeren her türlü kolonya da el hijyeni için virüsten korunma amaçlı kullanılabilir.

Kolonyanın Faydaları

Özellikle alkol oranı yüzde 60'ın üzerinde bulunan kolonyalar uzmanlar tarafından önerilmektedir. 80 derece kolonyaların içerisinde de %80'in üzerinde etil alkol bulunduğundan dolayı yüksek oranda hijyen sağlanmaktadır. Dezenfektan ya da suyun bulunmadığı durumlarda mutlaka kolonya kullanılmalıdır. Sürekli eller yıkanmıyor ya da dezenfektan kullanılmıyorsa mutlaka alkol bazlı temizleyicilerle hijyen sağlanmalıdır.

Kolonyanın Zararları

Kolonya içerdiği sakinleştirici maddeden dolayı koku ve tat alma duyularını olumsuz ekiler.
Kolonyanın içerisinde bulunan uçucu asit maddeler solunum yoluna yerleşir ve ilerleyen zamanlarda hasarlara neden olabilir.
Vücudun ter gözeneklerini tıkayarak terlemeyi engeller. Böylece ciltte zararlı bakterilerin çoğalmasına sebebiyet verir.

Kolonya Cilde Sürülür mü?

Kolonya, doktorların yaptığı açıklamaya göre cildi kurutur, terlemeyi önler ve özellikle hassas ciltlerde ciddi hasarlar oluşturabilir. Cildin bakterilerle olan savaş mekanizmasını engelleyerek cilde zarar verebilir. Metil alkol içeren kolonyalar satışa sunulduğundan beri bu tür kolonyaların kullanımının zarar verebileceği hakkında birtakım açıklamalar yapılmıştır. Kolonya alırken içeriğini mutlaka gözden geçirmekte fayda var. Peki kolonya cilde sürülür mü? İşte kolonyanın cilde bazı etkileri…

  • Özellikle egzama ve sedef gibi cilt hastalıkları sorunu yaşayanların kolonya kullanımından uzak durması gerekir.
  • Cilde sürülen kolonya cildin tahriş olmasına, matlaşmasına ve kurumasına neden olabilir.
  • Güneşe çıkmadan önce yüzünüze sürdüğünüz kolonya, lekelenmelere neden olabilir.
  • Dezenfekte olarak kullandığımız kolonya yerine su kullanmak daha hijyenik bir seçim olabilir.

    Kolonya Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

    Kolonya alınırken dikkat edilmesi gereken hususlar mevcuttur. İşte kolonya alırken dikkat edilmesi gereken özellikler;

  • Kolonya seçerken görünüşünün bulanık olmamasına dikkat edin.
  • Üretici firması belli olmayan, açıkta satılan kolonyaları kesinlikle tercih etmeyin.
  • Kolonya alırken alkol derecesinin limon kolonyasında en az 70 derece, diğer kolonyalarda ise en az 60 derece olmasına özen gösterin.
  • Miktarına göre kolonya 5 litrelik veya kolonya 1 lt tercih edebilirsiniz. İçerisinde bulunan alkol oranlarını gözeterek kullanmalısınız.
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