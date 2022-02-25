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81 ilde uygulama! 25 organizatör yakalandı

25.02.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla 10 bin 945 noktada uygulama yaptı. 37 binden fazla personelin katıldığı uygulamada 3’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 25 organizatör gözaltına alındı.

81 ilde uygulama! 25 organizatör yakalandı

İçişleri Bakanlığı'nca 81 ilde "Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur" uygulaması yapıldı. 10 bin 975 noktada yapılan uygulamada 3’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 25 organizatör gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

37 BİNDEN FAZLA PERSONEL KATILDI

"Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri sorumluluk bölgelerinde Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile birlikte düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla yabancı uyruklu şahısların kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve istasyonlarında 24/02/2022 tarihinde 37 bin 713 personel ve 608 dedektör köpeği ile 10 bin 945 noktada “Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur” uygulaması yapıldı.

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25 ORGANİZATÖR GÖZALTINA ALINDI

Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur-uygulamasında;

7 bin 503 metruk bina, 12 bin 427 umuma açık yer, 416 terminal ve 4 bin 243 diğer yerler olmak üzere toplam 24 bin 589 yer kontrol edildi.

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3’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 25 organizatör gözaltına alındı, 1.474 düzensiz göçmen yakalandı. 51’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 932 aranan şahıs tespit edildi, 1’i organizatör, 475’i göçmen, 494’ü yabancı uyruklu ve 144’ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 721 şahsa idari yaptırım uygulandı. Organizatör veya düzensiz göçmenler arasından 2 terör örgütü üyesi/iltisaklı şahıs tespit edildi.

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Uygulamada; 10 kamyon-kamyonet-otobüs-otomobil düzensiz göç amacıyla kullanıldığı tespit edilmiş ayrıca 5 adet sahte pasaport, 11 adet sahte kimlik, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 7 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 1.158 adet mermi, 1 adet kesici/delici alet, 9.217 gr esrar, 17 gr eroin, 184 gr bonzai, 91 gr metanfetamin ve 19 adet sentetik ecza elde edildi."

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İçişleri Bakanlığı
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