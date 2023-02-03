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81 yaşındaki Martha Stewart botokssuz cilt bakım tüyolarını paylaştı! Genç görünümünün sırrı...

03.02.2023 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlülerin cilt bakım sırları oldukça merak ediliyor. Yaşlarına göre daha sıkı ve parlak gözüken ciltlerine ne kullandıkları merak ediliyor. Birçok ünlü cildinin daha gergin olması için botoks yaptırsa 81 yaşındaki Martha Stewart, yaşına çok daha genç gözükmesini sağlayan bakım uygulamalarının tamamen doğal olduğunu paylaştı.

81 yaşındaki Martha Stewart botokssuz cilt bakım tüyolarını paylaştı! Genç görünümünün sırrı...

81 yaşındaki sunucu ve yazar Martha Stewart geçen günlerde kuaförde çektiği selfiesini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Stewart'ın "Cildim hepsinde harika görünüyor" diyerek paylaştığı fotoğrafına çok sayıda yorum yapıldı. Stewart bilinenin aksine cildinin gerginliğini filtreye veya botoksa değil yaklaşık 40 yıldır uyguladığı cilt bakım sırlarına borçlu olduğunu belirtti.

HER HAFTA PİLATES YAPIYOR

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Stewart, yaşlanmanın daha pasif bir yaşam tarzı sürmemiz gerektiği anlamına gelmediği konusunda ısrar ediyor. Aksine, vücudunu hareket ettirdiğini ve "sağlıklı yaşam tarzını" sürdürdüğünü ve bu yüzden hala çok genç ve harika göründüğünü açıkladı. "Haftada elimden geldiğince pilates yapmaya çalışıyorum. Yaşlanıyorum diye kötü yaşamaya başlamayacağım. Bir kez iyi yaşadın mı, her zaman iyi yaşamalısın."

GENÇ KALMASINI SAĞLAYAN ALIŞKANLIKLARI

  • İlk olarak, tüm makyajını çıkarmadan asla uyumaz. Stewart bir keresinde "Israr ettiğim tek şey temiz bir yüz."dedi.
  • Ayrıca, özellikle bir TV programından sonra çok fazla makyaj yaptığında yüzünü bebek yağıyla yıkıyor.
  • Martha Stewat her sabah yüz maskesi takıyor. Stewart, genellikle sabah 5'te uyandığını ve maskeyi yaklaşık bir saat boyunca taktığını açıkladı. Ayrıca, ''Etrafta yatan her türlü maskeyi kullanırım...'' diye ekledi

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  • Stewart iyi besleniyor ve her gün yeşil suyunu içiyor. Bir keresinde , “Yeşil suyum benim için gerçekten özel. Bence iyi bir cildin sırrı, iyi ve sağlıklı saçların sırrı bu.”
  • Güneşten uzak duruyor ve güneş kremi kullanmadan dışarı çıkmıyor.
  • "Fondötenimle ya da her ne sürüyorsam onu karıştırıyorum" diye açıkladı.
  • Stewart, yüz bakımlarını minimumda tutmaya çalışıyor. Yüzüne hiç peeling yaptırmayan Stewart, yılda sadece iki kez enjekte ediliyor. Ayrıca asla bıçak altına yatmadığı konusunda ısrar ediyor. Stewart, "İnsanlar her zaman yüz germe yaptırdığımı söylüyor. Hiç ameliyat olmadım.''
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