81 yaşındaki Martha Stewart botokssuz cilt bakım tüyolarını paylaştı! Genç görünümünün sırrı...

81 yaşındaki sunucu ve yazar Martha Stewart geçen günlerde kuaförde çektiği selfiesini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Stewart'ın "Cildim hepsinde harika görünüyor" diyerek paylaştığı fotoğrafına çok sayıda yorum yapıldı. Stewart bilinenin aksine cildinin gerginliğini filtreye veya botoksa değil yaklaşık 40 yıldır uyguladığı cilt bakım sırlarına borçlu olduğunu belirtti.

HER HAFTA PİLATES YAPIYOR

Stewart, yaşlanmanın daha pasif bir yaşam tarzı sürmemiz gerektiği anlamına gelmediği konusunda ısrar ediyor. Aksine, vücudunu hareket ettirdiğini ve "sağlıklı yaşam tarzını" sürdürdüğünü ve bu yüzden hala çok genç ve harika göründüğünü açıkladı. "Haftada elimden geldiğince pilates yapmaya çalışıyorum. Yaşlanıyorum diye kötü yaşamaya başlamayacağım. Bir kez iyi yaşadın mı, her zaman iyi yaşamalısın."

GENÇ KALMASINI SAĞLAYAN ALIŞKANLIKLARI

İlk olarak, tüm makyajını çıkarmadan asla uyumaz. Stewart bir keresinde "Israr ettiğim tek şey temiz bir yüz."dedi.

Ayrıca, özellikle bir TV programından sonra çok fazla makyaj yaptığında yüzünü bebek yağıyla yıkıyor.

Martha Stewat her sabah yüz maskesi takıyor. Stewart, genellikle sabah 5'te uyandığını ve maskeyi yaklaşık bir saat boyunca taktığını açıkladı. Ayrıca, ''Etrafta yatan her türlü maskeyi kullanırım...'' diye ekledi