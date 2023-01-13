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83 gün boyunca regl olan kadın duyanları dehşete düşürüyor! Doktorlar hastalığına inanmadı

13.01.2023 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınlar regl süreci boyunca vücutlarında, sağlıklarında ve psikolojilerinde farklılar yaşayabiliyorlar. Bazı kadınlar adetliyken dayanılmaz regl ağrıları yaşıyor. Hemen bitmesi istenen regl sürecini 83 gün boyunca yaşayan bir kadın kan nakli olmak zorunda kaldı. Yaşadıklarını duyan kadınlar zorlu mücadelesine hayran kaldı.

83 gün boyunca regl olan kadın duyanları dehşete düşürüyor! Doktorlar hastalığına inanmadı

Amerika'da yaşayan yazar Ronny Maye, üç boyunca hiç durmadan regl oldu. Ronny, tamı tamına yaşadığı 83 günün ardından çok sayıda kan kaybettiği için halsiz kaldı. Gittiği hastanede acil serviste üç saat kaldıktan sonra bir erkek doktorun "Söylediğin kadar kanama olduğundan emin misin?" diye sorduğunu paylaştı.

BİR ANDA KAN GÖLÜ İÇİNDE KALDI

Bayan Maye, yıllarca düzensiz adet dönemleri geçirdikten sonra 2015 yılında polikistik over sendromu (PKOS) teşhisi konduğunu belirtti. Regl boyunca sık sık ağır dönemler geçirdi, ancak 2018 baharında bir gün masasından kalktı ve kendini bir kan gölünün içinde buldu. Maye için bu, banyodan masasına 60 metre yürüdüğünde bacağından aşağı tekrar kan aktığı anlamına geliyordu. Eve gitti ve bir saat içinde koca bir kutu tampon ve bir paket pedi bitirdi.

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"İÇTEN İÇE BİR ŞEYLERİN DOĞRU OLMADIĞINI BİLİYORDUM"

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Maye, Ibuprofen ısıtma yastıklarını ve serbest kanamayı denedi, ancak hiçbir şey kan akışını durduramadı."İçten içe bir şeylerin doğru olmadığını biliyordum," dedi. "Kes
İki kez tıbbi yardım istedi ve ambulansla acil servise götürüldü. Orada üç saat kaldıktan sonra - susuz kalma için damardan damlatma, birden fazla çarşaf değiştirme, kanamayı durdurmak için bir hemşire tarafından verilen bir doz traneksamik asit ve kan naklinin ardından bir erkek doktor ona "Söylediğin kadar kanama olduğundan emin misin?" dedi.

"DOKTORLAR BANA İNANMIYOR"

Bayan Maye, "Siyah bir kadın olarak doktorlar bana genellikle inanmıyor" dedi. Doktor, eve gidecek kadar iyi olduğunu söyledi, ancak kanamayı azaltmak için daha fazla traneksamik asit olmadan 'tehlikeli bir durum olacağını' biliyordu. 'Muhtemelen ölmek için eve giderdim' dedi.

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KÜRTAJ YAPTIRMAK ZORUNDA KALDI

Birkaç panik atak, artan kalp atış hızı ve düşen kan basıncı nedeniyle bir hafta sonu kalışına dönüşen bir gecelik konaklama talep etti. Bayan Maye, düşük hemoglobin seviyeleri ile anemik hale geldi ve susuz kaldı. Bu nedenle serum takıldı. Doktorlar kadının kansız kaldığını fark ettiler bu durum damarlarının neredeyse çökmesine neden oldu ve kan nakline ihtiyaç duyuldu. Kanama toplam 83 gün sürdü ve rahim astarının kazındığı cerrahi bir prosedür olan dilatasyon ve kürtaj yaptırmak zorunda kaldı. Bayan Maye, "Bunun gibi bir başka adet döngüsü yaşamadım, ancak kendimi savunmanın hayatımı kurtardığına tüm kalbimle inanıyorum" dedi.

PKOS HASTALARI BU SÜRECİ ÇOK DAHA AĞIR GEÇİRİYOR

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Çoğu kadının iki ila yedi gün arasında ve ortalama olarak beş gün süren bir adet dönemi vardır. Adet dönemi, hormonların yükselmesi ve düşmesiyle tetiklenen, uterus astarının aylık olarak dökülmesidir. Ancak PKOS hastalarında, hormon dengesizliği rahim astarının kalınlaşmasına neden olur, bu da daha ağır ve daha uzun sürelerle sonuçlanır. Fazla östrojen, astarın normalde olduğundan daha fazla kalınlaşması, daha fazla kan gelmesi anlamına gelir.

POLİKİSTİK OVER SENDROMU BELİRTİLERİ

  • İnsilüne karşı direnç
  • Kiloda artış
  • Saç dökülmesi
  • Tüylenme
  • Sivilce
  • Yüz bölgesinde yağlanma
  • İltihap
  • Düzensiz adet
  • Cildin kararması
  • Baş ağrısı
  • Kısırlık
  • Depresyon

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PKOS'UN TEDAVİSİ YOK

PKOS'un kesin nedeni bilinmemekle birlikte aileden geçtiği ve hormonlar tarafından tetiklendiği düşünülmektedir. Diyabetin habercisi olan ve yüksek şekerli beslenmenin neden olduğu insülin direncinin büyük bir neden olduğu düşünülmektedir. PKOS'un tedavisi yoktur, ancak kilo verme ve sağlıklı beslenme, dengeli beslenme gibi yaşam tarzı değişiklikleriyle semptomların çoğu iyileştirilebilir.

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