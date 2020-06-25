84 yıllık veda: Olympus kamera sektöründen çekiliyor!

Fotoğraf makineleri ve kameralar bundan çok değil birkaç yıl önce ayrılmaz bir parçamızdı. Daha akıllı telefonlar yeni yeni türüyorken, 'aaa çok güzel çekmiş' dediğimiz bir akıllı telefon kamerası henüz ortada yokken insanlar fotoğraf makineleri ve kameralar ile unutulmaz anlarını ölümsüzleştiriyordu. Bu dönemde kamera ve fotoğraf makinesi pazarında öne çıkan birkaç marka vardı. Bu markalardan biri Olympus'tu. Fakat zamanla değişen trendler, Olympus'a da yeni bir karar aldırmak zorunda bıraktı.

OLYMPUS KAMERA ÜRETİMİNİ BIRAKIYOR

Olympus, geçtiğimiz gün bir açıklama yaptı. Şirket açıklamasında kamera bölümünü daha önce Sony Vaio'yu da satın alan Japan Industrial Partners'e satmaya karar verdiğini açıkladı. Hatta 30 Eylül'e kadar yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma dahi imzalandı. Böylece Olympus, 84 yıldır faaliyet gösterdiği kamera sektöründen çekildi.

TIBBİ CİHAZLAR GELİŞTİRECEK

Olympus'un açıklamasına göre 31 Aralık'a kadar şirket kamera sektöründen tamamen çekilecek. Sektörden çekildikten sonra firma tıbbi ekipman üretimine odaklanacak. Olympus markalı kameralar ise artık JIP'in kontrolünde olacak.

