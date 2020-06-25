HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. 84 yıllık veda: Olympus kamera sektöründen çekiliyor!

84 yıllık veda: Olympus kamera sektöründen çekiliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.06.2020 10:53 | Son Güncelleme

Kamera ve fotoğraf makinesi üreticisi Olympus, şoke eden bir karar aldı. Olympus, 84 yıldır bir parçası olduğu kamera pazarından tamamen çekileceğini duyurdu. Peki Olympus bundan sonra ne yapacak?

84 yıllık veda: Olympus kamera sektöründen çekiliyor!

Fotoğraf makineleri ve kameralar bundan çok değil birkaç yıl önce ayrılmaz bir parçamızdı. Daha akıllı telefonlar yeni yeni türüyorken, 'aaa çok güzel çekmiş' dediğimiz bir akıllı telefon kamerası henüz ortada yokken insanlar fotoğraf makineleri ve kameralar ile unutulmaz anlarını ölümsüzleştiriyordu. Bu dönemde kamera ve fotoğraf makinesi pazarında öne çıkan birkaç marka vardı. Bu markalardan biri Olympus'tu. Fakat zamanla değişen trendler, Olympus'a da yeni bir karar aldırmak zorunda bıraktı.

OLYMPUS KAMERA ÜRETİMİNİ BIRAKIYOR

Olympus, geçtiğimiz gün bir açıklama yaptı. Şirket açıklamasında kamera bölümünü daha önce Sony Vaio'yu da satın alan Japan Industrial Partners'e satmaya karar verdiğini açıkladı. Hatta 30 Eylül'e kadar yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma dahi imzalandı. Böylece Olympus, 84 yıldır faaliyet gösterdiği kamera sektöründen çekildi.

Olympus-1

TIBBİ CİHAZLAR GELİŞTİRECEK

Olympus'un açıklamasına göre 31 Aralık'a kadar şirket kamera sektöründen tamamen çekilecek. Sektörden çekildikten sonra firma tıbbi ekipman üretimine odaklanacak. Olympus markalı kameralar ise artık JIP'in kontrolünde olacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü model sosyal medyada paylaştıÜnlü model sosyal medyada paylaştı
Xiaomi'nin yeni kamera teknolojisi ile çığır açabilirXiaomi'nin yeni kamera teknolojisi ile çığır açabilir
Bursa LGS 2020 taban puanları ve yüzdelik dilimleriBursa LGS 2020 taban puanları ve yüzdelik dilimleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ailesiyle ölümden dönen Alişan'ın duygusal anları: Oğlumun hayatını o kurtardı!

Ailesiyle ölümden dönen Alişan'ın duygusal anları: Oğlumun hayatını o kurtardı!

Survivor'dan elenen Evrim için şok sözler: Beni kandırdı! Hakkımı helal etmiyorum

Survivor'dan elenen Evrim için şok sözler: Beni kandırdı! Hakkımı helal etmiyorum

Bir babanın en zor anı!

Bir babanın en zor anı!

TBMM'de koronavirüs alarmı: Tüm lokantalar kapatılacak

TBMM'de koronavirüs alarmı: Tüm lokantalar kapatılacak

Uyuşturucu baronlarının son gözdesi deşifre oldu

Uyuşturucu baronlarının son gözdesi deşifre oldu

Koronavirüs aşısında umutlandıran haber

Koronavirüs aşısında umutlandıran haber

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

BMW'nin yeni otomobili tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

BMW'nin yeni otomobili tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Yeni iPhone'dan bir görüntü daha! Tasarımı değişiyor mu?

Yeni iPhone'dan bir görüntü daha! Tasarımı değişiyor mu?

Xiaomi'nin Türkiye'de de satılması beklenen telefonu tanıtıldı!

Xiaomi'nin Türkiye'de de satılması beklenen telefonu tanıtıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni BMW iX3 SAV ne zaman geliyor?

BMW'nin yeni nesil otomobili ne zaman geliyor? İşte yanıtı

Xiaomi yeni kamera patenti konusunda kafalar karışık

Xiaomi'nin yeni kamera teknolojisi ile çığır açabilir

Apple Silicon işlemcisini tanıttı

Apple Silicon işlemcisini tanıttı

WhatsApp'ta hata ile başlayan 'hareketli' dönem

WhatsApp'ta 'hareketli' dönem hata ile başladı!

Bu kez kendisi yok: iPhone 12'nin 20W gücündeki hızlı şarj cihazı görüntülendi!

İşte iPhone 12'nin hızıyla şaşırtan yeni şarj cihazı!

Samsung Galaxy A21s Türkiye'de! İşte Samsung Galaxy A21s Türkiye fiyatı

Samsung'un yeni akıllı telefonu Türkiye'de! İşte şaşırtan fiyatı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.