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  4. 85 yaşındaki kadın evi ateşe verip kapıyı kilitledi! Ekipler 12'nci kattaki eve camdan girdi

85 yaşındaki kadın evi ateşe verip kapıyı kilitledi! Ekipler 12'nci kattaki eve camdan girdi

29.10.2021 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’da oturduğu evi ataşe veren yaşlı kadın yangını söndürmeye gelen itfaiye ekiplerine direnince ekipler 12. kattaki ikamete pencereden girdi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yaşlı kadın ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

85 yaşındaki kadın evi ateşe verip kapıyı kilitledi! Ekipler 12'nci kattaki eve camdan girdi

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, TOKİ Konutları’nda bir sitenin 12’nci katında yalnız yaşayan Ü.Ç. (85) evindeki bazı eşyaları ateşe verdi.

Komşuların durumu fark etmesinin ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, bölgeye intikal eden ekipler daireye girmekte zorluk yaşadı.

EKİPLER 12'NCİ KATTAKİ EVE CAMDAN GİRDİ

Çalınan kapı açılmayınca itfaiye yardımıyla daireye giren ekipler yangına müdahale ederek söndürürken, yaşlı kadın ise bulunduğu yerden alınarak aşağı indirildi.

Yaralananın olmadığı olayda, evde bulunan çarşafları tutuşturduğu öğrenilen yaşlı kadın ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Malatya
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