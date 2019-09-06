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88'inci İEF'ye görkemli açılış (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 23:57 | Son Güncelleme

BAKAN PEKCAN HİNDİSTAN VE ÇİN STANTLARINI ZİYARET ETTİ Bu yıl 88'incisi düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı'nın açılış törenine katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, fuarın partner ülkesi Çin Halk Cumhuriyeti ve odak ülkesi Hindistan'ın stantlarını ziyaret etti.

BAKAN PEKCAN HİNDİSTAN VE ÇİN STANTLARINI ZİYARET ETTİ

Bu yıl 88'incisi düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı'nın açılış törenine katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, fuarın partner ülkesi Çin Halk Cumhuriyeti ve odak ülkesi Hindistan'ın stantlarını ziyaret etti. Bakan Pekcan'a, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile Çin ve Hindistan heyetinden yetkililer eşlik etti.

'İLİŞKİLERİMİZ 5 BİN YIL ÖNCESİNE DAYANMAKTADIR'

Çin Halk Cumhuriyeti standında, Çin heyeti ile beraber açılış kurdelesini kesen Bakan Pekcan, yaptığı konuşmada, "Çin Halk Cumhuriyeti'nin fuarımıza 9 farklı şehirden, 62 firma ile 2 bin metrekarelik bir alanda katılım sağlamış bulunmaktadır. Katılımın ülkemiz iş insanları arasında yeni ortaklıklar, yeni işbirlikleri ve yeni imkanlar yaratacağına inanıyoruz. Fuarlar, dünyadaki şirketlerin ürettikleri değerler ile başarılarının alkışlandığı görkemli toplantılardır. Çin Halk Cumhuriyeti'nin sadece ürettikleri ürünlerle değil, tüm zarafeti ve görkemiyle bir büyük medeniyetin temsilcileri olarak katılması bizim için mutluluk vericidir. Türkiye olarak, Pekin'de gerçekleşen EXPO 2019'da, 2 bin 400 metrekarelik alanla katılım sağladık. Büyük önem verdiğimiz bu iki katılım da ülkemizi ticari ve kültürel olarak birbirine daha da yakınlaştırmaktadır. Çin ile tarihsel ve kültürel bağlarımız 5 bin yıl öncesine dayanmaktadır. Bu iki ulus, uygarlıklarıyla birbirlerinden sürekli etkilenmişlerdir. Bu ilişkilerin dengeli ve sürdürülebilir şekilde 21'inci yüzyıla da taşınmasını ümit ediyoruz. Buradaki temaslar ve iş bağlantıları, gelecekteki işbirliklerimiz için önemli bir platformdur. Dünya ekonomisi büyük bir değişimden geçerken, bunun başlıca aktörlerinden birinin Çin olduğunu artık hepimiz biliyoruz" dedi.

'TAŞLARI YERİNDEN OYNATMA ZAMANI'

Ünlü Çinli düşünür Konfüçyus'tan bir söz aktaran Pekcan, "Dağları yerinden oynatacak adam işe bir taşla başlar. Taşları yerinden oynatma zamanı" diyerek sözlerine son verdi.

Pekcan, ardından fuarın odak ülkesi Hindistan'ın standını ziyaret etti. Burada, kendisine bazı hediyeler verilen Bakan Pekcan, stantları ziyaret etmesinin ardından fuardan ayrıldı.

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