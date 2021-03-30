1 Mart 2021 tarihi itibariyle normalleşme sürecine girilmesinin ardından, değişen vaka sayıları ve yayınlanan illerin risk haritasıyla birlikte 9, 10, 11 ve 12. sınıfların okula gidip gitmeyeceği de öğrenciler ve veliler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki 9., 10., 11. ve 12. sınıflar okula gidiyor mu? Liselerde yüz yüze eğitim hangi illerde var?

9, 10, 11, VE 12. SINIFLAR OKULA GİDİYOR MU? LİSELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM HANGİ İLLERDE VAR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmış olan yazılı açıklamada, yüz yüze ve uzaktan eğitimle ilgili uygulamaların daha önce açıklanmış olan kriterler doğrultusunda valiliklerin koordinasyonundaki il hıfzıssıhha kurullarının kararlarına göre devam edip sürdürüleceği belirtilerek, "Çocuklarımızın eğitim hakkı için herkesi daha çok sorumluluk almaya çağırıyoruz." denildi.

Yapılan açıklamada şöyle söylendi:

"Eğitimde yerinde karar uygulaması kapsamında 1 Mart 2021 Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşmış olduğumuz kriterler doğrultusunda, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı alınacak kararlar ile devam edilecektir. Bu kapsamda, tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce açıklandığı şekilde devam edecektir.