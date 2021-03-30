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9., 10., 11. ve 12. sınıflar okula gidiyor mu? Liselerde yüz yüze eğitim hangi illerde var?

30.03.2021 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye 1 Mart itibariyle normalleşme sürecine girmişti. Değişen vaka sayıları ve illerin risk haritasıyla birlikte 9, 10, 11 ve 12. sınıfların okula gidip gitmeyeceği de öğrenciler ve veliler tarafından merak konusu oldu. Peki 9., 10., 11. ve 12. sınıflar okula gidiyor mu? Liselerde yüz yüze eğitim hangi illerde var? İşte liselerde yüz yüze eğitim hakkında detaylar...

9., 10., 11. ve 12. sınıflar okula gidiyor mu? Liselerde yüz yüze eğitim hangi illerde var?

1 Mart 2021 tarihi itibariyle normalleşme sürecine girilmesinin ardından, değişen vaka sayıları ve yayınlanan illerin risk haritasıyla birlikte 9, 10, 11 ve 12. sınıfların okula gidip gitmeyeceği de öğrenciler ve veliler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki 9., 10., 11. ve 12. sınıflar okula gidiyor mu? Liselerde yüz yüze eğitim hangi illerde var?

9, 10, 11, VE 12. SINIFLAR OKULA GİDİYOR MU? LİSELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM HANGİ İLLERDE VAR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmış olan yazılı açıklamada, yüz yüze ve uzaktan eğitimle ilgili uygulamaların daha önce açıklanmış olan kriterler doğrultusunda valiliklerin koordinasyonundaki il hıfzıssıhha kurullarının kararlarına göre devam edip sürdürüleceği belirtilerek, "Çocuklarımızın eğitim hakkı için herkesi daha çok sorumluluk almaya çağırıyoruz." denildi.

Yapılan açıklamada şöyle söylendi:

"Eğitimde yerinde karar uygulaması kapsamında 1 Mart 2021 Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşmış olduğumuz kriterler doğrultusunda, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı alınacak kararlar ile devam edilecektir. Bu kapsamda, tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce açıklandığı şekilde devam edecektir.

Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarda yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş, risk durumu haritasına bağlı olarak valilikler koordinasyonundaki İl Hıfzısıhha Kurulu kararları doğrultusunda il bazlı olarak uygulanacaktır. Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilecektir. Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecektir.

  1. ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik olarak düzenlenen Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile takviye kurslarına cumartesi ve pazar günleri de dahil devam edilecektir. Okullardaki sınav uygulamaları ise açıklanan takvim doğrultusunda devam edecektir. Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecektir."
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koronavirüs (Covid-19)
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