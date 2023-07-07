9 aylık hamile kadın yaşadığı dehşeti anlattı! Kapının önünde taciz... 'Doğumuma 2 hafta kaldı'

Olay, 4 Temmuz Salı günü saat 16.30 sıralarında Nene Hatun Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 9 aylık hamile olan G.T. evine girdiği sırada binanın kapısında oturan yabancı bir şahıs olduğunu fark etti. G.T.'nin evine girmesinin ardından şüpheli şahıs tarafından kapı zili çalındı. Komşularını beklediğini öne süren şahıs, kapıyı açan hamile kadından bir bardak su istedi. G.T., su almak için kapıyı kapatarak içeri girdi. İddiaya göre hazırladığı suyu şahsa vermek için evin kapısını açan kadın dehşeti yaşadı.

İÇERİ İTMEYE ÇALIŞIP ELİYLE AĞZINI KAPATTI

Kadının elinde bulunan su bardağına vurarak onu içeri itmeye çalışan şüpheli, diğer taraftan ise çığlık atmaması için eliyle ağzını kapatmaya çalıştı. 9 aylık hamile olan G.T. can havliyle çığlık atarak şüpheli şahsa karşı koydu. Kadının çığlıkları üzerine panikleyen şüpheli, komşuların çığlık seslerini duymasının ardından kaçtı. Tacizcinin olay yerinden koşarak uzaklaştığı anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekipleri ise yaşanan olayın ardından inceleme başlattı.

"KORKUP ÇIĞLIK ATINCA O DA KORKTU KAÇTI"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan G.T., “Olay salı günü oldu. Ben annemlerden geliyordum. Şahıs burada oturuyordu, ben içeriye girdim. Ardından benim arkamdan kapıyı çaldı. Kapı çalınca ben de kapıyı açtım. Benden bir bardak su istedi. Ben de kapıyı kapattım, suyu vermeye içeriye girdim. Sonra tam suyu verirken elimden bardağı aldı fırlattı ve üstüme saldırmaya çalıştı arkamdan. Ağzımdan tutmaya çalıştı. Ben de korkup çığlık atınca o da korktu kaçtı. Yani komşularım toplandı, o şekilde kaçtı. Yoksa içeriye girip ne yapardı bilmiyorum. O an hiçbir şey hissedemedim. Çok korkmuştum. Çığlık attım. O an zaten ayaklarımı kestim, artık nasıl koştuysam, nasıl bağırdıysam komşularım geldi, sakinleştirmeye çalıştılar. Doğumuma da 2 hafta olduğu için direkt hastaneye gittik” dedi.

"BEBEĞİMİ DE KAYBEDEBİLİRDİM"

Olayın ardından bebeğini kaybetme korkusu yaşayan G.T., “9 aylık hamileyim. O şahıs ağzımı kapatmaya çalışırken çok korktum. Bebeğimi de kaybedebilirdim. Fenalaşınca tüm komşularım başıma toplandı. Çok korku yaşadım ve stres içindeydim. Hastaneye nasıl gittiğimizi de bilmiyorum. Doğumuma 2 hafta kaldı. Komşularımın yardımı olmasaydı çocuğumu da kaybedebilirdim. Bu konuda çok korku yaşadım, 2 hafta sonra doğum yapacağım çünkü” ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK BİR KORKU YAŞIYORUM"

Olayın ardından evde duramadığını ve hala büyük bir korku içinde olduğunu ifade eden G.T., “Ben içerideydim. Bardağı fırlatınca beni içeri doğru itmeye çalıştı. Ben de çığlık atarak elinden kurtulmaya çalıştım. Binaya doğru kaçtım. 9 aylık hamileyim. Bana bunu yapan başkalarına ne yapar onu bilmiyorum. Polislerden ricam şahsın bir an önce bulunmasını istiyorum. Çünkü gerçekten çok büyük bir korku yaşıyorum. Ben evde otururken kapılarımı her yerinden kilitliyorum. Evde bile rahat değilim. Şu anda annemlere gidiyorum. Bir an önce yakalanmasını istiyorum” şeklinde konuştu.

"ÇOCUĞUMA VE EŞİME BİR ŞEY OLDU DİYE ÇOK KORKTUM"

G.T.'nin eşi O.T. ise gerçekleşen olayın ardından işe gittiğinde gözünün hep arkada kaldığını söyleyerek, “Eşim beni aradığında neye uğradığımı şaşırdım. Bir anda nasıl eve geldiğimi bilmiyorum. Eve geldiğimde çocuğuma ve eşime bir şey oldu diye çok korktum. Polislerden ricam, bir an önce bu şahsın yakalanmasını istiyorum. Ben işe gittikten sonra eşim evde tek başına kalıyor. Gözüm hep arkada kalıyor. O yüzden polislerden tek ricam bir an önce bu şahsın yakalanması. Gereğinin yapılmasını rica ediyorum” dedi. (İHA)

