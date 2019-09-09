9 Eylül İzmir’in kurtuluşu kutlama mesajları: Günün anlam ve önemi!

Bugün Türkiye Cumhuriyeti için önemli bir tarih. Bundan 97 yıl önce bugün yani 9 Eylül 1922 yılında Büyük Taarruz sonucu Türk Ordusu İzmir’e girerek Yunan işgaline son vermiştir. İzmir’in kurtuluşunu Mudanya Ateşkes Antlaşması ve Lozan Barış Antlaşması takip edecektir. İzmir’in kurtuluşunu kutlamak, günün anlam ve önemine değinerek, Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızı anmak isterseniz için derlediğimiz 9 Eylül İzmir’in kurtuluşu haberlerimizden faydalanabilirsiniz. Ayrıca İzmir’in kurtuluşunun tarihine dair bilgiler de paylaştık... 9 EYLÜL İZMİR’İN KURTULUŞU KUTLAMA MESAJLARI 9 Eylül Türk ulusunun bağımsızlığına bağlılığının belgelerinden sadece biri İzmiri’n işgalden kurtulduğu kutlu gün kutlu olsun. Kan süzülür kefenler; Döner mi hiç gidenler? Size selam yollamış; Peygamberler, erenler! 9 Eylül İzmir’in kurtuluşu kutlu olsun! İşgal edildiği gün, Kurtuluş Savaşı'nı başlatan; İşgalin bittiği gün, Kurtuluş Savaşı'nı bitiren dünyadaki tek şehir İzmir'dir. İzmir'imizin kurtuluşu kutlu olsun! 9 Eylül İzmir’in kurtuluşu kutlu olsun! Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını şükranla anıyoruz. Rabbim işgal günlerini tekrar göstermesin.

Akdeniz Karadeniz; Ah Ege'de yüzseniz! Sakın deneme Yunan! Biz çılgın Türkleriz… İzmir’in kurtuluşunun 97. Yılı kutlu olsun! Atam gibi sadece zeybek oynarken diz çöker İzmir, bilirim. İyi ki doğdun İZMİR! Yeniden doğuşunun 97. yılı kutlu olsun güzel İzmir, detay olamayacak kadar mükemmelsin. Binlerce kez teşekkürler Gazi Mareşal Mustafa Kemal Paşa. 9 Eylül Türk ulusunun bağımsızlığına bağlılığının belgelerinden sadece biri. İzmir’in işgalden kurtulduğu kutlu gün kutlu olsun. 9 Eylül İzmir’in kurtuluşu kutlu olsun! Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını şükranla anıyoruz. Rabbim işgal günlerini tekrar göstermesin. Tarih 9 Eylül 1922! Mustafa Kemal komutasındaki Türk askeri, yaklaşık 3 yıldır Yunan işgali altında olan İzmir’i düşmandan kurtardı. Kutlu olsun! Söz ola kese savaşı, Söz ola kestire başı ATAM! Senin eserin olan bu nesil kimsenin esiri olmaz! Zafer Türk Milletinin karakteridir. Dünya durdukça Türk Milleti izindedir! 9 Eylül İzmir’in kurtuluşu kutlu olsun! Zaferin müjdecisi, özgürlüğün simgesi, İzmirin kurtuluşunun 97. Yıl dönümünde Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını saygıyla anıyoruz.

9 Eylül göğsümüzde onur madalyamızdır. 9 Eylül, Yedi Düvel’e haddini bildirdiğimiz gündür! Düşmanın denize döküldüğü gündür! Kurtuluş Savaşı’na son noktanın konulduğu gündür! İzmir’de Hükümet Konağı’na Türk bayrağının çekildiği gündür! İzmir’in yeniden Türk olduğu gündür! Kutlu olsun! İZMİR’İN KURTUŞUNUN TARİHİ Türk ordusu tarafından 26 Ağustos 1922'de başlatılan Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı'nın son safhası idi. Kesin sonuç beş gün içinde elde edildi; 30 Ağustos'ta Başkomutan Mustafa Kemal Paşa ordulara bir bildiri yayımlayarak "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!” tarihi emrini verdi ve 2 Eylül'de Uşak'a girildi. Dumlupınar Meydan Muharebesi'nde kendisinin de haberdar olmadan Yunanistan Küçük Asya Ordusu'nun başkomutanlığına getirilmiş General Nikolaos Trikupis tutsak edildi. Türk birlikleri, İzmir'e doğru hızla ilerledi. Yunan birlikleri ve Rum siviller Anadolu'dan çekildiler. 9 Eylül 1922 sabahı Ahmet Zeki Bey komutasındaki 2. Süvari Fırkası, ardından Mürsel Paşa komutasındaki 1. Süvari Fırkası birlikleri İzmir şehrine girdi. Ardından 5. Süvari Kolordusu Komutanı Mirliva Fahrettin Paşa, komutasındaki birliklerle saat 10.00'da İzmir'e girdi.

İkinci Tümen'in öncülüğünü yapmakla görevlendirilen Dördüncü Alay Komutan Yardımcısı Yüzbaşı Şerafeddin Bey'in komutasında yaya olarak en önde giden sekiz er, Bornova'dan Halkapınar'a ilerleyişi sırasında Punta'daki Tuzakoğlu fabrikasına yaklaştıkları sırada fabrika pencerelerinden ani bir ateşe uğramıştır. Bu olayda 4 asker hayatını kaybetti ve hemen orada defnedildiler. İzmir'in kurtuluşu sırasında can veren askerlerin isimleri şöyledir: Akşehirli Bekiroğlu Mehmet, Antalyalı Ömer oğlu Hakkı (Sarıarslan), Nevşehirli Ahmet oğlu Seyit Mehmet ve Nevşehirli Ahmet oğlu Ahmet. Konak'a ulaşmayı başaran Şerafettin Bey, Hükümet Konağı önünde göğsüne isabet eden mermilerle yaralanmıştı ancak Konağa girip balkona Türk bayrağını dikebildi. Hükümet Konağı'na bayrağın dikilmesinin hemen ardından Yüzbaşı Zeki komutasındaki süvari birliği Hükümet Konağı'nın hemen sağında yere alan ve günümüze ulaşmayan Sarıkışla'ya, Üsteğmen Arif ve takım komutanı Celal Bey ile Yedeksubay Besim Efendi'nin de Kadifekale'ye bayrağı çekmesi ile İzmir'in işgalden kurtuluşu ilan edilmiş oldu.