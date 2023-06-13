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  4. 9 milyon liralık yakıt aldı! Haftalık kirası onlarca ev parası... Sahibi sır gibi saklanıyor, kiralayan da...

9 milyon liralık yakıt aldı! Haftalık kirası onlarca ev parası... Sahibi sır gibi saklanıyor, kiralayan da...

13.06.2023 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında demirleyen ultra süper lüks mega yatın 400 bin litre akaryakıta 9 milyon lira ödediği öğrenildi. Haftalık kirasının onlarca ev parası olan yatı ise kimin kiraladığı bilinmiyor. 2003’te yapılan yatın Microsoft’un kurucularından Paul Allen’ın yatı olarak bilindiği ancak, 2018’de Allen’ın vefatından bir süre sonra el değiştirdiği ve kimin aldığının da sır gibi saklandığı öğrenildi.

9 milyon liralık yakıt aldı! Haftalık kirası onlarca ev parası... Sahibi sır gibi saklanıyor, kiralayan da...

Dünya sıralamasına giren mega "Octopus" geçtiğimiz günlerde Bodrum açıklarına demir atmıştı. Büyüklüğü ve ihtişamıyla merak konusu olan 126 metre uzunluğundaki yat gemi yanaşma iskelesine gelerek akaryakıt ikmali yaptı.

9 MİLYON LİRALIK 400 BİN LİTRE YAKIT ALDI

13 tanker yaklaşık 11 saatte mega yata yakıt ikmalinde bulundu. Yatın yaklaşık 9 milyon lira değerinde 400 bin litre yakıt aldığı öğrenildi. Tankerlerin biri gidip biri gelirken, yatın kimin için geldiği ise öğrenilemedi.

KİMİN ALDIĞI SIR GİBİ SAKLANIYOR

2003’te yapılan yatın Microsoft’un kurucularından Paul Allen’ın yatı olarak biliniyor. Yat, 2018’de Allen’ın vefatından bir süre sonra el değiştirdiği, kimin aldığı ise sır gibi saklanırken kirası pes dedirtti.

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HAFTALIK KİRASI ONLARCA EV PARASI

2 milyon 200 bin euro haftalık kirası bulunan yatın Türk lirasıyla haftalık kira fiyatı 56 milyon liraya denk geliyor. Haftalık kirasıyla Türkiye’de ortalama illerde 30 ev alınan yat haftalık, 15 günlük ve 1 aylık kiraya veriliyor.

Mavi yolculuğa çıkmak için hazırlık yapan yatın içinde ise yok yok. Dışında bir helikopter pisti bulunan yatın içerisinde ise bir denizaltı, sinema salonu, küçük bir yapay plaj, spor salonu, 3 restoran, eğlence kulübü ve bir çok aktivite salonu bulunuyor. (İHA)

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Muğla Bodrum yat

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