9 milyon yıl öncesine ait! Çanakkale'de mamut fosilleri bulundu

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Yeniköy sahillerinde bir grup amatör balıkçı tarafından, yaklaşık 9 milyon yıl öncesine ait olduğu düşünülen mamut fosilleri bulundu. Sosyal medya üzerinden kurdukları amatör balıkçılık grubuyla Çanakkale’nin hemen hemen tüm sahillerinde balık avlayan bir grup genç, geçtiğimiz günlerde Yeniköy sahillerinde kayaların içerisinde bulunan fosilleri keşfedince durumu müze ve üniversite yetkililerine bildirdiler. Yapılan resmi yazışmaların ardından amatör balıkçılarla bölgeye giden Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Öğretim Üyesi Dr. Sevinç Kapan geniş çaplı araştırma başlattı.

ÖZEL BİR SIVIYLA KAYALARIN İÇERİSİNDEKİ BOŞLUKLAR DOLDURULDU

İlk olarak fosillerin olduğu kayalar belirlendi. Daha sonra kayaların içerisinde bulunan fosillerin zarar görmemesi için özel bir sıvıyla kayaların içerisindeki boşluklar dolduruldu. Bu sayede kayaların içerisindeki fosil kalıntıları taş kesme makinesiyle çıkarılarak Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde araştırma altına alındı.

'OMURGALI DİŞİ OLDUĞUNU ANLADIM'

Ege Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi’nden Uzman Paleontolog Dr. Serdar Mayda ile birlikte arazide 3 gün boyunca çalışma yaptıklarını belirten ÇOMÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Öğretim Üyesi Dr. Sevinç Kapan,“ Çanakkale Troia Müzesi’nden gelen resmi bir bilgi ve aynı zamanda sosyal medyadan gelen bir bilgiyle geçtiğimiz günlerde böyle bir haber aldık ve beraberce örneğin olduğu Çanakkale Yeniköy civarına gittik. Ben örneği gördüğümde bunun bir omurgalı dişi olduğunu zaten anlamıştım. Bu konuda çalışan Ege Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi’nden Uzman Paleontolog Sayın Dr. Serdar Mayda’yı Çanakkale’ye davet ettim. Örnekleri koruma altına almak için onunla beraber 3 gün arazide çalıştık. Ancak biz insani gücümüzle jeolojide kullandığımız yöntemlerle bunu başaramadık. Daha sonra bilim sever bir iş adamının desteğiyle ulaşım koşullarının güç olmasına rağmen taş kesme makinesi getirerek örneği kestik ve bölümümüze getirdik. Şuanda Serdar Mayda tarafından örneğin tanımlama ve isimlendirme çalışmaları devam ediyor” dedi.