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  4. 9 saat sürdü herkes aynı soruyu sordu: ‘6'lı masanın adayı kim olacak?’ Kritik tarih belli oldu

9 saat sürdü herkes aynı soruyu sordu: ‘6'lı masanın adayı kim olacak?’ Kritik tarih belli oldu

28.01.2023 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı siyaset kulislerinde konuşulmaya devam ederken adayın açıklanacağı tarihe ilişkin önemli bilgilere ulaşıldı. Cumhurbaşkanı adayının 13 Şubat'ta Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantı sonrası açıklanacağı belirtildi. Seçim tarihinin 14 Mayıs olarak açıklanmasının ardından herkes adayı merak etmeye başladı. İşte muhalefetin adayın ilişkin kulislerde konuşulan son bilgiler…

9 saat sürdü herkes aynı soruyu sordu: ‘6'lı masanın adayı kim olacak?’ Kritik tarih belli oldu

6’lı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önümüzdeki seçimlerde rakibi olacak kişiyi merak etmeye devam ediyor. 6'lı masanın 11. toplantısı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde 9 saat süren toplantıyla gerçekleşti. Masada kritik süreç başlarken liderler cumhurbaşkanı adayı üzerinde değerlendirme yapmaya başladı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, 13 Şubat'ta Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantı sonrası adayın ilan edileceği iddia edildi. Liderlerin ise adayı uzlaşıyla belirleyeceği ileri sürüldü.

Kurmaylar, liderlerin buluşması sonrası yayımlanacak bildiriyle birlikte, yine bir tarih verilerek adayın nasıl tanıtılacağının duyurulacağını da belirtti.

SEÇİMİN BAŞLANGICINI VERECEKLER

Akşener’in ev sahipliğinde yapılan toplantıda ise liderler, ortak hükümet programına son şeklini verdi.

Programda ekonomi, yargı, kadın hakları, güvenlik, siyasi etik, israfla mücadele, eğitim, göçmen sorunu ve tarım gibi pek çok başlığın olduğunu aktaran masa kurmayları, 30 Ocak'ta yapacakları tanıtımla birlikte seçimin başlangıcını vereceklerini ifade etti.

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Tanıtımdan sonra partilerin bazen birlikte bazen de ayrı ayrı farklı illere giderek programı tanıtacaklarını ifade eden masa kurmayları, "Bunun için ortak mitingler de yapılabilir. Bu program biz seçilince uygulayacaklarımızı anlatacak. Cumhurbaşkanı adayımız da bu programa uyacak. Programı illerde asıl tanıtan kişi de adayımız olacak.” ifadelerini kullandı.

"HER LİDERİN ARKASINDA DURDUĞU BİR ADAY VAR"

Bugüne kadar yapılan toplantılarda kamuoyunun merakına rağmen adayın kim olacağı konuşulmamış ve anketler üzerinden ilerleneceği iddia edilmişti.

Anketler üzerinden aday belirleme gibi bir yaklaşımlarının olmadığını dile getiren kurmaylar, "Partilerin hepsi kendi içlerinde elbette bir değerlendirme yapıyor ancak son kararı liderler verecek. Her liderin arkasında durduğu bir aday olacak.” değerlendirmesini yaptı.

'MİLLET İTTİFAKI' KARARI DİKKAT ÇEKTİ

Kurmaylar toplantı bitiminde yayımlanan bildiride 6'lı masadan "Millet İttifakı" olarak söz edilmesini "Biz 2018’de 4 parti olarak Millet İttifakı’ydık. Şimdi iki parti daha katılmış oldu. Artık sözlerimizi Millet İttifakı olarak söyleyeceğiz." olarak yorumladı.

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Kemal Kılıçdaroğlu 6'lı masa cumhurbaşkanı adayı

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