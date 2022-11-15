9 yaşındaki öz evladına estetik yaptıran anne büyük tepki çekti! Güzellik standartları tehlike saçıyor

Japonya'da yaşayan Rucchi, 9 yaşındaki kızının doğuştan gelen çift göz kapağı için estetik ameliyat olmasını sağladı. Anne kızının göz kapaklarının kadınların izlemesi beklenen "güzellik standardı" olduğunu ve küçükken bu göz kapağına sahip olduğu için sefalet çektiğini belirtti.

Yaptığı bir röportajda Rucchi, çocukken çift göz kapağı olmadığı için güvensizlik yaşadığını ve bu nedenle kızı için endişelendiğini söyledi. Çocuğun "bu konuda kompleks içinde büyümesini" istemediği için estetik operasyon yaptırdığını belirtti. Micchi, çift göz kapaklarının birçok Asya ülkesinde bir güzellik standardı olduğunu söyledi.

AMELİYAT VİDEOSUNU DA YÜKLEDİ

Kızı röportajda "Estetik ameliyatın acısına dayanabiliyorsan, bence bu seni güzel bir insan yapar" dedi. Rucchi ayrıca kızının bu yıl gerçekleşen ameliyatının bir videosunu da yükledi, bu sırada kızın ağladığı ve panik atak geçirdiği görüldü.

JAPONYA'DA REŞİT OLMAYANLARIN ESTETİK YAPTIRMASI YASAL

İnternet sitelerinde de çokça paylaşılan bu video sosyal medya kullanıcılarından ciddi bir tepki aldı. New York Post'a göre, Japonya'da reşit olmayanların ebeveyn izni ile estetik ameliyat geçirmesi yasal. Vice, geçen yıl bir Japon kliniğinin, ergenlik çağındaki 10 kişiden dokuzunun güvensizliklerini gidermek için estetik ameliyat istediğini bulduğunu söylüyor. Reşit olmayan kişilere yapılan estetik operasyonlar giderek artıyor.

ESTETİK AMELİYATLARIN RİSKLERİ NELERDİR?

Estetik işlemler de dahil olmak üzere tüm ameliyatlar vücut için belli oranda risk ve yan etki taşır. Fazla kilolu veya obezseniz, diyabet gibi rahatsızlıklardan muzdaripseniz, bacaklarda veya akciğerlerde kan pıhtılaşması gibi komplikasyonlar geliştirme riskiniz daha yüksek olabilir. Sigara içmek de riskleri artırır ve iyileşmeyi engeller. Kozmetik prosedür için olası komplikasyonlar şunları içerebilir: