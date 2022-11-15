HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. 9 yaşındaki öz evladına estetik yaptıran anne büyük tepki çekti! Güzellik standartları tehlike saçıyor

9 yaşındaki öz evladına estetik yaptıran anne büyük tepki çekti! Güzellik standartları tehlike saçıyor

15.11.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzellik standartları kadınların kendilerini kötü hissetmesine neden olabiliyor. Her geçen gün yeni bir estetik operasyon popüler hale geliyor. Japonya'da 9 yaşındaki kızının göz kapaklarına estetik yaptıran bir anne sosyal medyada büyük tepki aldı.

9 yaşındaki öz evladına estetik yaptıran anne büyük tepki çekti! Güzellik standartları tehlike saçıyor

Japonya'da yaşayan Rucchi, 9 yaşındaki kızının doğuştan gelen çift göz kapağı için estetik ameliyat olmasını sağladı. Anne kızının göz kapaklarının kadınların izlemesi beklenen "güzellik standardı" olduğunu ve küçükken bu göz kapağına sahip olduğu için sefalet çektiğini belirtti.

Ekran görüntüsü 2022-11-15 105515

Yaptığı bir röportajda Rucchi, çocukken çift göz kapağı olmadığı için güvensizlik yaşadığını ve bu nedenle kızı için endişelendiğini söyledi. Çocuğun "bu konuda kompleks içinde büyümesini" istemediği için estetik operasyon yaptırdığını belirtti. Micchi, çift göz kapaklarının birçok Asya ülkesinde bir güzellik standardı olduğunu söyledi.

AMELİYAT VİDEOSUNU DA YÜKLEDİ

Ekran görüntüsü 2022-11-15 105324

Kızı röportajda "Estetik ameliyatın acısına dayanabiliyorsan, bence bu seni güzel bir insan yapar" dedi. Rucchi ayrıca kızının bu yıl gerçekleşen ameliyatının bir videosunu da yükledi, bu sırada kızın ağladığı ve panik atak geçirdiği görüldü.

JAPONYA'DA REŞİT OLMAYANLARIN ESTETİK YAPTIRMASI YASAL

Ekran görüntüsü 2022-11-15 105342

İnternet sitelerinde de çokça paylaşılan bu video sosyal medya kullanıcılarından ciddi bir tepki aldı. New York Post'a göre, Japonya'da reşit olmayanların ebeveyn izni ile estetik ameliyat geçirmesi yasal. Vice, geçen yıl bir Japon kliniğinin, ergenlik çağındaki 10 kişiden dokuzunun güvensizliklerini gidermek için estetik ameliyat istediğini bulduğunu söylüyor. Reşit olmayan kişilere yapılan estetik operasyonlar giderek artıyor.

ESTETİK AMELİYATLARIN RİSKLERİ NELERDİR?

Ekran görüntüsü 2022-11-15 105602

Estetik işlemler de dahil olmak üzere tüm ameliyatlar vücut için belli oranda risk ve yan etki taşır. Fazla kilolu veya obezseniz, diyabet gibi rahatsızlıklardan muzdaripseniz, bacaklarda veya akciğerlerde kan pıhtılaşması gibi komplikasyonlar geliştirme riskiniz daha yüksek olabilir. Sigara içmek de riskleri artırır ve iyileşmeyi engeller. Kozmetik prosedür için olası komplikasyonlar şunları içerebilir:

  • Pnömoni, kan pıhtıları ve nadiren ölüm dahil olmak üzere anestezi ile ilgili komplikasyonlar
  • Yara izini kötüleştirebilen ve ek ameliyat gerektirebilen kesi yerinde enfeksiyon
  • Sıvı cilt altında birikme
  • Hafif kanama
  • Anormal yara izi
  • Bazen ek işlemler gerektiren cerrahi yaranın ayrılması
  • Sinir hasarından kaynaklanan uyuşma ve karıncalanma

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her 7 kişiden 1’inde var! Belirtilerine dikkatHer 7 kişiden 1’inde var! Belirtilerine dikkat
1 kiloluk bombayı o verdi, her yerde aranıyor1 kiloluk bombayı o verdi, her yerde aranıyor
Saldırı sonrası sosyal medyada gündem oldu! "Özür dilerim"Saldırı sonrası sosyal medyada gündem oldu! "Özür dilerim"
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya göz kapağı düşüklüğü Japonya ameliyat anne estetik

En Çok Okunan Haberler

İntihar ilacı ve şifre... Boğazı bu yüzden sıkılmış

İntihar ilacı ve şifre... Boğazı bu yüzden sıkılmış

"Beni zorla ona kocam götürdü" Eşinin tanıştırdığı adamla 2 yıldır...

"Beni zorla ona kocam götürdü" Eşinin tanıştırdığı adamla 2 yıldır...

'Çoklu ilişki' itirafı olay yaratmıştı... Bu kez de yasak aşk itirafı!

'Çoklu ilişki' itirafı olay yaratmıştı... Bu kez de yasak aşk itirafı!

Kasım ayı sessizliği bozuldu: Motorin fiyatları bu gece değişti...

Kasım ayı sessizliği bozuldu: Motorin fiyatları bu gece değişti...

Canan Karatay net konuştu: Yasaklanmalı! Alkolden farkı yok

Canan Karatay net konuştu: Yasaklanmalı! Alkolden farkı yok

Şehrin haritasının üstüne geri sayım ibaresi koydu! Ekipler harekete geçti

Şehrin haritasının üstüne geri sayım ibaresi koydu! Ekipler harekete geçti

İlginizi Çekebilir

Cinsel gücü zirveye çıkarır

Cinsel gücü zirveye çıkarır

Soğanlar havayı temizler mi? Soğan tedavisi işe yarıyor mu?

Soğanlar havayı temizler mi? Soğan tedavisi işe yarıyor mu?

Bir kez kullananın hayran kaldığı Stanley termoslarda kaçırılmayacak fırsat!

Bir kez kullananın hayran kaldığı Stanley termoslarda kaçırılmayacak fırsat!

Seks yapmak faydalı ama böylesi daha faydalı!

Seks yapmak faydalı ama böylesi daha faydalı!

Endişelerin çoğu geçici... Rahatlamaya çalışın

Endişelerin çoğu geçici... Rahatlamaya çalışın

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.