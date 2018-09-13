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AB Komisyonu Başkanı'ndan dolar tepkisi

DÜNYA HABERLERİ  | 13.09.2018 03:43 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, birliğin enerji ithalatında dolar kullanmasını eleştirdi.

AB Komisyonu Başkanı'ndan dolar tepkisi

Juncker Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda konuştu. Avrupa Birliği'nin yılda 300 milyar euroyu bulan enerji ithalatında ABD doları kullandığını söyledi. Bunun kabul edilemez olduğunu belirten Junkcer, enerji ithalatının yalnızca yüzde 2'sinin ABD'den yapıldığına dikkat çekti.

"Euro Avrupa egemenliğinin bir aracı olmalıdır" diyen Komisyon Başkanı, AB Komisyonu'nun bu yılın sonuna kadar euronun uluslararası rolünü güçlendirmek için insiyatifler paylaşacağını söyledi.

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Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Avrupa Birliği Jean-Claude Juncker dolar

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