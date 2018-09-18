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AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Hahn Makedonya'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 14:22 | Son Güncelleme

Johannes Hahn, Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ile görüştü

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Makedonya ziyareti kapsamında Başbakan Zoran Zaev ile bir araya geldi.

Hahn, başkent Üsküp'teki görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Makedonya ile Yunanistan arasında isim sorununa yönelik anlaşmayla ilgili 30 Eylül'de yapılacak referanduma değinerek bu referandumun Üsküp'ü Batılı liderlerin destinasyonu haline getirdiğini belirtti.

Dünyada uzun süren çatışmaların mevcut olduğunu anımsatan Hahn, "Şu an, bunlardan birinin büyük bir ihtimalle çözülebileceği nadir bir an. Bu da uluslararası toplum tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Bu çözüm ise 'donmuş ihtilafların' bile azim ve liderlik yoluyla çözülebileceği yönünde diğerlerini teşvik edebilir." şeklinde konuştu.

Makedonya vatandaşlarının geleceklerini şekillendirme yönünde 30 Eylül'de eşsiz bir fırsata sahip olduklarını dile getiren Hahn, "Bu fırsat, hayatta bir defa sunulan bir fırsat. Burada verilecek kararın vatandaşlar, onların çocukları ve daha doğmamış nesiller üzerinde etkisi olacaktır." dedi.

Hahn, gençlerin iyi bilgilendirilmesi gerektiğini çünkü AB gençlerinin oy vermekten gittikçe kaçındığını söyledi.

Makedonya Başbakanı Zaev de AB üyelik müzakereleri yoluna girmeyi teşkil eden tarama sürecinin 27 Eylül'de başlayacağı bilgisini paylaşarak, halihazırda hukukun üstünlüğü, kamu yönetimi ve istihbarat hizmetleri gibi kilit alanlarda gerekli reformların yapıldığını vurguladı.

Ülkesinin bu dönemde aldığı desteği memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Zaev, bunun Makedonya'yı, son aşama olan AB tam üyelik müzakerelerine hazırladığını belirtti.

Makedonya vatandaşlarının bu dönemde AB'de, daha önce hiç olmadığı kadar memnuniyetle karşılandığını belirten Zaev, "Avrupa Parlamentosunda bana ana dilimde hitap etme olanağı sağlandı. Bu da Makedonya'nın, Avrupa ailesinde yerini alacak ülke olarak tanınmasına vesile olan dostlarımız sayesinde oldu." ifadelerini kullandı.

Zaev, 30 Eylül'de düzenlenecek referandumda son sözü vatandaşların vereceğini vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Johanes Hahn Makedonya Üsküp zoran zaev

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