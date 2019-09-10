AB Komisyonunun yeni üyeleri belirlendi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanlığına seçilen Ursula von der Leyen, 1 Kasım'da göreve başlayacak Komisyon üyelerinin görev dağılımını açıkladı.

AB Komisyonu binasında basın toplantısı düzenleyen von der Leyen, 2019-2024 dönemi için yeni Komisyon üyelerinin görev dağılımını duyurdu.

Von der Leyen'in açıkladığı yeni teşkilat şemasına göre, Komisyon'da üç kıdemli başkan yardımcısı ve beş başkan yardımcısı görev alacak. Kıdemli başkan yardımcıları aynı zamanda Komisyon üyesi olarak da görevlerini sürdürecek.

Buna göre, kıdemli başkan yardımcılıklarına Hollandalı Frans Timmermans, Danimarkalı Margrethe Vestager ve Letonyalı Valdis Dombrovskis seçildi.

Timmermans "Yeşil Avrupa" dosyasıyla çevre konularında, Vestager dijital çağ ve rekabet konularında, Dombrovskis ise ekonomi ve finansal konularda yetkili olacak.

Diğer başkan yardımcıları ise Slovak Maros Sefcovic, Çek Vera Jourova, Hırvat Dubrovka Şuica ve Yunan Margaritis Schinas oldu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliğine seçilen Josep Borrell aynı zamanda AB Komisyonu Başkan Yardımcılığı görevini yürütecek.