LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Theresa May, 2020’nin sonunda bitmesi öngörülen Brexit “geçiş sürecinin” uzatılabileceğini belirtti.

AB Liderler Zirvesi için Brüksel'de bulunan May, basına yaptığı açıklamada, ülkesinin AB’den ayrılmasına ilişkin anlaşmada kaydedilen ilerlemelere karşın Kuzey İrlanda sınırı konusunda bazı sorunlar kaldığını ifade etti.

“Ayrılık anlaşmasında ‘tedbir maddesi’ etrafında bazı meseleler kaldı.” diyen May, bu maddenin İrlanda Cumhuriyeti ile Kuzey İrlanda arasında fiziki sınır kurulmasını önlemeye dönük olarak gündeme getirildiğini söyledi.

AB'nin "tedbir anlaşması" teklifinin, Kuzey İrlanda ile İngiltere'yi gümrük duvarıyla ayırma sonucunu getireceği için kabul etmediklerini belirten May, kendi tekliflerinin, Birleşik Krallık'ı bütün olarak bir geçiş süreci içinde Gümrük Birliği içinde tutmaya dönük olduğunu kaydetti.

Dünkü toplantıda bu konuda yeni bir fikir ortaya atıldığını anlatan May, "Buna göre geçiş sürecinin birkaç ay daha uzatılmasına yönelik bir seçenek oluşturulabilir.” dedi.