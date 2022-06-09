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AB resmen onayladı! 2035 yılından itibaren dizel ve benzinli araçların satışının yasaklanmasına onay

09.06.2022 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği ülkelerinde bir dönem sona eriyor. Avrupa Parlamentosu (AP), 2035 yılından itibaren dizel ve benzinli binek otomobillerin ve hafif ticari araçların satışının yasaklanmasına dair öneriyi onayladı. Söz konusu karara ikinci el araçların dahil olmadığı belirtildi.

AB resmen onayladı! 2035 yılından itibaren dizel ve benzinli araçların satışının yasaklanmasına onay

Avrupa Birliği (AB), sıfır emisyon politikası çerçevesinde yeni bir kararı onayladı. Avrupa Parlamentosunda (AP) yapılan oylama sonucu alınan karara göre 2035 yılından itibaren dizel ve benzinli yeni binek otomobillerin ve hafif ticari araçların satışı yasaklanacak. Avrupa Konseyi’nin de yıl sonuna kadar kararı onaylaması ile yürürlüğe girmesi bekleniyor. Söz konusu karara ikinci el araçların dahil olmadığı belirtildi.

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2035 YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Komisyonu’nun önerisini oylayarak AB’nin sıfır emisyon politikası çerçevesinde 2035 yılından itibaren dizel ve benzinli yeni binek otomobillerin ve hafif ticari araçların satışını yasaklayan bir öneriyi onayladı. Alınan karar ile 2035 yılından itibaren içten yanmalı motorlu araçlar yerine sadece elektrikli ya da hidrojenli yeni araçların satışına izin verilecek. Avrupa Konseyi’nin de yıl sonuna kadar kararı onaylaması ile yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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Avrupa Birliği’nin (AB) 2050 yılına kadar karbon nötrlüğü elde edebilmesi için 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını önemli ölçüde azaltmayı hedefleyen iklim paketinin bir parçası olarak alınan karar ile otomobil üreticileri, yeni otomobillerinin karbon emisyonlarını 2030'dan itibaren binek otomobiller için yüzde 55 ticari araçlar için yüzde 50 azaltmaları gerekecek.

İKİNCİ EL ARAÇLAR DAHİL DEĞİL

Söz konusu karara ikinci el araçların dahil olmadığı belirtilirken, ikinci el araçların fiyatının artması bekleniyor. AP milletvekili Alexandr Vondra yaptığı açıklamada, “Yeni karar ile 2035 yılından itibaren sadece elektrikli ve hidrojenli otomobiller satılacak. Elbette elektrikli otomobillerin fiyatları bataryaları ile orantılıdır ve fiyatlar içten yanmalı motorlu otomobil fiyatlarına göre pahalıdır. İkinci el otomobillerin satışına ise bir engel getirilmediğinden piyasa da geçici de olsa bir belirsizlik olacaktır. Bu nedenle fiyatlar orada da artışa geçecektir” dedi.

Yayınlanan raporlara göre günümüzde, dünyada bir milyardan fazla fosil yakıtlı araç bulunmakta ve dünyanın karbondioksit emisyonlarının yüzde 30'undan fazlasını üretmektedirler. Araç emisyon kurallarının sıkılaştırılması, AB'nin 1990 yılına kıyasla 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarında yüzde 55'lik bir azalma elde etmek istediği “Fit for 55” iklim paketinin bir parçası olarak yer alıyor.

Kaynak: İHA

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