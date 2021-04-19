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AB, Rusya'ya karşı Ukrayna ile tam dayanışma mesajı verdi

19.04.2021 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, Rusya'nın Ukrayna sınırında ve Kırım'da askeri varlığını artırmasının ardından Kiev yönetimiyle tam dayanışma içinde olduklarını ancak bu nedenle Rusya'ya yeni yaptırım uygulanmayacağını bildirdi.

AB, Rusya'ya karşı Ukrayna ile tam dayanışma mesajı verdi

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB dışişleri bakanlarının video konferansla yapılan toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna ve Rusya konularını geniş şekilde ele aldıklarını söyledi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba'nın da toplantıya bağlanarak bakanlara bilgi verdiğini aktaran Borrell, AB'nin Ukrayna sınırı ve Kırım'daki Rus askeri hareketliliği, varlığı nedeniyle endişeli olduğunu belirtti.

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GENİŞ ÇAPLI YAPTIRIM TALEBİ KARŞILIK GÖRMEDİ

Borrell, 150 bin Rus askerinin Ukrayna sınırına gönderildiğini aktararak, bunun Rus ordusunun Ukrayna sınırı ve 2014'te yasa dışı ilhak edilen Kırım'a bugüne kadar yaptığı en büyük sevkiyat olduğunu kaydetti. Rus ordusunun, askerlerin yanı sıra askeri malzeme, araç ve gereç ile sahra hastanesi gibi birçok unsuru sınıra sevk ettiğini belirten Borrell, Rusya'ya gerilimi düşürme ve askerlerini çekme çağrısını yineledi.

Borell, "AB dışişleri bakanlarının mesajı çok net. Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam desteğimizi teyit ediyoruz." dedi. Rusya'ya, Ukrayna'nın da talep ettiği şekilde yeni yaptırımlar uygulanıp uygulanmayacağı sorulan Borrell, şu an için Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulamayacaklarını, durumun değişebileceğini bildirdi.

Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın sağlık durumunun kötüleştiğini öğrendiklerini aktaran Borrell, Navalnıy'ın güvendiği doktorlara erişimine Rus makamlarının derhal izin vermesi gerektiğini ifade etti.

ETİYOPYA VE GÜRCİSTAN TARTIŞILDI

Toplantıda, Etiyopya'da isyancılara yönelik askeri operasyonun sürdüğü Tigray bölgesindeki durum, Gürcistan'daki siyasi kriz ve İran ile küresel güçler arasında imzalanan nükleer anlaşmaya ABD'nin dönmesi için yürütülen diplomatik girişimler de ele alındı.

Borrell, Etiyopya'da bir an önce ateşkes ilan edilmesini, insani yardımların ulaşmasına izin verilmesini, Eritre askerlerinin ülkeden çekilmesini, insan hakları ihlalleri ve kadınlara yönelik kötü muamelenin araştırılmasını ve sorumluların hesap vermesini talep etti.

Gürcistan'da iktidar ile muhalefet arasındaki siyasi krizde AB'nin ara bulucu rol oynadığını hatırlatan Borrell, AB Konseyi'nin sunduğu teklifin iktidardaki Gürcistan Rüyası tarafından kabul edileceğine yönelik haberler aldıklarını, diğer aktörlerin de bunu kabul etmesini beklediklerini açıkladı.

'İRAN VE ABD'DE İYİ NİYET VAR'

Borrell, İran ile küresel güçler arasında imzalanan ve ABD'nin 2018'de ayrıldığı nükleer anlaşmanın yeniden tam olarak uygulanması, ABD'nin anlaşmaya dönmesi konusunda Viyana'da süren görüşmelerin olumlu ilerlediğini aktardı.

"Görüşmelerde ilerleme ışığı var." diyen Borrell, ABD'nin anlaşmaya dönmesi ve anlaşmanın tam olarak uygulanmasının dünyayı daha güvenli yapacağını dile getirdi.

Borrell, ABD'nin de İran'ın da bir anlaşmaya varmak için istekli olduğunu belirterek, "Her iki tarata da mutabakata varmak için iyi niyet bulunuyor." dedi.

MYANMAR'A YENİ YAPTIRIM

Borrell toplantıda, askeri darbenin yaşandığı Myanmar'a ikinci kez yaptırım kararı aldıklarını da duyurdu.

Bu kez alınan yaptırımların daha geniş kapsamlı olduğunu belirten Borrell, 10 kişi ve ordunun sahip olduğu 2 kuruluşun darbedeki ve halka yönelik baskı kurulmasındaki rolleri nedeniyle yaptırım listesine eklendiğini açıkladı.

Böylece Myanmar'da seyahat yasağı, varlıkların dondurulması şeklinde yaptırım uygulanan kişi sayısı 35, kuruluş sayısı 2 oldu.

(AA)

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