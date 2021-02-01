AB, Trump'ın Kovid-19 tedavisinde kullanılan antikor kokteylini değerlendirmeye aldı

EMA, daha önce ABD'de acil kullanım onayı alan "REGN-COV2 antikor birleşimi" adlı ilacı, onayı başvurusunda hızlı karar verebilmek amacıyla değerlendirmeye aldı.

EMA'dan yapılan açıklamaya göre, "casirivimab" ve "imdevimab" adlı etken maddelerin birleşimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığının tedavisi ve önlenmesinde kullanılmak üzere geliştiriliyor.

"İlaç kokteyli" hakkındaki değerlendirme, kandaki virüs yükünü azalttığını gösteren çalışmanın ilk sonuçların ışığında başlatıldı. EMA'nın çalışmanın tam incelemesini sonuçlandırmadığı, ilacın fayda-risk dengesine dair sonuca varmak için erken olduğu bildirildi.

İlacın şu anda laboratuvar ve hayvan deneylerinden elde edilen klinik olmayan ilk verileri değerlendiriliyor. Hastaneye yatırılan hastalardan ve diğer çalışmalardan elde edilen tüm veriler de daha sonra incelenecek.

REGN-COV2 antikor birleşimi, belirli bir yapıyı tanıyıp ona yapışmak üzere tasarlanan bir protein türü olan "casirivimab" ve "imdevimab" adlı monoklonal antikorlardan oluşuyor. Bu iki madde, SARS-CoV-2'nin "spike" adlı proteinine yapışmak üzere tasarlandı. Aktif maddeler bu proteine yapıştığında virüs vücuttaki hücrelere giremiyor.