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AB turistik seyahatlere izin vermek için bazı ülkelerle görüşmeler yapıyor

12.05.2021 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği (AB) yönetimi, bu yaz aşı sertifikası sayesinde AB'ye turistik seyahatlere izin verebilmek için bazı ülkelerle görüşmeler yaptıklarını bildirdi.

AB turistik seyahatlere izin vermek için bazı ülkelerle görüşmeler yapıyor

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, AB Genel İşler Konseyi Toplantısı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, AB'nin aşı sertifikasını kullanıma sokmak amacıyla teknik ve yasal çalışmaların sürdüğünü, bu yaza kadar bu çalışmaları tamamlamayı ümit ettiklerini söyledi.

Sertifikanın akıllı telefonlarla uyumlu olacağını ve diğer AB ülkeleriyle işlerliği bulunması gerektiğini vurgulayan Sefcovic, dünyanın diğer bölgelerinden turistleri de ağırlamak istediklerini ifade etti.

"Bu yüzden ABD, Dünya Sağlık Örgütü ve komşularımızla görüşmelerimiz hakkında bakanlara bilgi verdim." diyen Sefcovic, bu ülkelerin hangileri olduğu hakkında bilgi vermedi.

Şu ana kadar aşı sertifikası konusunda çok iyi ilerleme kaydettiklerini belirten Sefkovic, "Bunu yazdan önce sonuçlandıracağımıza inanıyorum." diye konuştu.

AB'nin haziran ayında kullanıma sunmayı öngördüğü aşı sertifikası, öncelikle AB içinde yaşayanların birlik sınırları içinde seyahat kısıtlamalarına maruz kalmadan seyahat edebilmesini amaçlıyor.

Kişilerin aşı bilgileri, negatif PCR test sonucu ve daha önce Kovid-19 geçirdiyse antikor durumunu gösteren bilgileri içerecek sertifikanın Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile yapılan çalışmayla küresel uyumluluğunun da olması planlanıyor.

AB yetkilileri, aşı sertifikalarının ilerleyen dönemde küresel anlamda geçerli olabilmesi gerektiğini savunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Avrupa Birliği Aşı

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