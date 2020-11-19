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  4. ABD 10 yıl aradan sonra Venezuela'ya büyükelçi atadı

ABD 10 yıl aradan sonra Venezuela'ya büyükelçi atadı

19.11.2020 14:32 | Son Güncelleme:
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ABD 10 yıl aradan sonra Venezuela'ya büyükelçi atadı

ABD, Venezuela’yla kesilen ilişkiler nedeniyle Caracas'taki büyükelçisinde hiç diplomat olmamasına rağmen 10 yıl sonra bir büyükelçi atadı.

ABD, 10 yıl aradan sonra Venezuela'ya büyükelçi atadı. James Story'nin büyükelçi adaylığı, çarşamba günü ABD Senatosu'nun sesli oylamasıyla onaylandı.

Story'nin ABD'nin Caracas Büyükelçiliği görevini, komşu Kolombiya'nın başkenti Bogota'dan yürüteceği belirtildi.

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James Story'nin, ABD başkanı seçilen Joe Biden döneminde ABD'nin Venezuela politikasına rehberlik etmede önemli rol oynayacağı tahmin ediliyor.

ABD-Venezuela ilişkileri, eski Venezüella Devlet Başkanı Hugo Chavez döneminde bozulmaya başlamıştı.

ABD ve Venezuela, 2010 yılından bu yana karşılıklı büyükelçi atamadı.

ABD öncülüğünde onlarca ülkeden oluşan koalisyon, Nicolas Maduro'nun kazandığı 2018 seçimleri hileli olarak nitelendirmiş ve reddetmişti.

Washington yönetiminin, kendisini "geçici devlet başkanı" ilan eden Venezuela'da muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido'yu desteklemesinin ardından iki ülke geçen yıl diplomatik ilişkilerini tamamen koparmış, diplomatlarını geri çekmişti.

ABD yönetimi, o zamandan beri Venezuela’ya ağır yaptırmalar uyguluyor. ABD mahkemesinin Maduro hakkında, "uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı" suçlamasıyla iddianame hazırlamasının ardından Trump yönetimi, Maduro’nun yakalanması veya tutuklanması için bilgi verenlere 15 milyon dolar ödül verileceğini duyurmuştu.

ABD'de sise, ağır yaptırımların sadece Maduro'yu iktidardan düşürmekle yetersiz kalmadığı, aynı zamanda Venezuela’nın Rusya, İran ve Çin gibi ülkelere açılmasına ve milyonlarca insanın hayatını zorlaştırdığı eleştirileri yapılıyor.

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