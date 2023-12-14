ABD ayağa kalktı! Çocukları bekleyen o tehdit: Vakalar artıyor...

MYNET DIŞ HABER | ABD'ye Ekvador'dan geldiği öğrenilen tarçınlarda tespit edilen yüksek dozdaki kurşun maddesi en çok 1 ila 3 yaş grubu arasındaki çocukları etkiliyor. Durum tam da böyleyken o tarçınların çocuklara ara öğün olarak verilen elma püresi paketlerine konulması, bunu yiyen çocuklarda büyük bir risk oluşturdu.

SINIRLAMA GELECEK Mİ?

Elma püreleri içerisinde normalden 8 kat fazla tespit edilen kurşun maddesi konusunda kamuoyu tepkilerini artırmaya başladı. Uzmanlar ve ebeveynler boya ve benzin gibi kaynaklarda bile kurşun oranı belirli bir seviyenin altında tutulurken, bebek mamalarına neden bir sınırlama getirilmediği hala merak konusu...

ABD'de tarçınlı elma püreleri içerisindeki kurşun maddesi yüzünden artan çocuk zehirlenmeleri bütün ülkeyi endişelendirmeye devam ediyor. Boya ve benzin kaynaklı kurşun zehirlenmelerini önlemek için önemli bir çaba sağlayan ABD hükümeti, elma pürelerindeki tehdit hakkında ise uyuşuk davranmakla suçlanıyor.

Her geçen gün zehirlenme vakaları artmaya devam ederken, Gıda ve İlaç İdaresi, salı günü itibarıyla tarçınlı elma pürelerinden zehirlenenlerin sayısının 65'e çıktığını ve herkesin 6 yaşından küçük olduğunu belirtti.

BEYİN VE SİNİR SİSTEMİNDE HASARA YOL AÇIYOR

Özellikle küçük yaş grubu çocuklarını en çok etkileyen kurşun maddesi Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, beyin ve sinir sisteminde hasara, öğrenme, davranış, işitme ve konuşma sorunlarına yol açıyor.

NE OLMUŞTU

Nbcnews'te yayınlanan makaleye göre 22 eyalette toplam 34 çocukta görülen hastalıkların bu elma püresiyle ilgili olabileceği ifade edilmişti. Elma püresi içeren poşetleri yedikten sonra hastalanan çocuklarla ilgili rapor hazırlanmıştı. FDA da konuyla ilgili açıklama yaparak, elma pürelerinde bulunan yüksek kurşun seviyesinin çocukların hastalanmasındaki muhtemel neden olduğunu belirtilmişti.

Yetkililer mağazadan alıp inceledikleri WanaBaba elma tarçın püresinin poşetinde, FDA'nın önerdiği kılavuzun izin verdiğinden 200 kat daha yüksek kurşun seviyesi tespit edildiğini duyurmuştu. Bu durum ABD'deki anne babaları oldukça rahatsız etmişti.

ABD'deki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri yüksek düzeyde kurşuna maruz kalan çocukları tanımlamak için dekilitre başına 3,5 mikrogramlık bir üst seviye kullanıyor. Elma pürelerinden etkilenen çocukların kanındaki kurşun seviyelerinde ise desilitre başına 4 ila 29 mikrogram arasında ölçüldü...

BÜYÜK RİSK BARINDIRIYOR

Amerikan Pediatri Akademisi, kurşun gibi ağır metaller; toprak, hava, su veya endüstriyel süreçlerden geçerken gıda ürünlerinin içerisine dahil olabileceğini açıklamıştı.

Gıdaların içerikleriyle ilgili yönergelerin ise 2025 yılından önce sonuçlandırılmayacağı ifade ediliyor.







