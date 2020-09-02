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ABD basını: Apple Türkiye'deki uygulama fiyatlarına zam yapacak!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.09.2020 09:59 | Son Güncelleme

Google'ın Türkiye için verdiği ek vergi kesintisi kararı sonrası, bir gelişme de Apple tarafında yaşandı. MacRumors'un haberine göre, Apple vergi kesintileri nedeniyle App Store'daki uygulama fiyatlarına zam yapacağını geliştiricilere bildirmeye başladı.

ABD basını: Apple Türkiye'deki uygulama fiyatlarına zam yapacak!

Google, dün aldığı karar ile Türkiye'nin de aralarında olduğu üç ülkede ek vergi kesintisi uygulayacağını açıklamıştı. Google'ın böyle bir karar almasının neden olarak, 20 Mart 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği ile alınan reklam başta olmak üzere dijital ortamdan sunulan hizmetlere uygulanacak yüzde 7,5'lik hizmet vergisi gösterilmişti. Google'ın ardından bugün bir firmanın daha aynı neden ile fiyatlarda değişiklik yapacağı söylendi; Bu firma App Store mağazasında milyonlarca uygulama bulunan Apple'dı.

APPLE APP STORE'DAKİ UYGULAMA FİYATLARINI ARTIRIYOR

MacRumors'un haberine göre, Apple geliştiricileri bilgilendirmeye başladı. Bilgilendirmenin sebebi ise Türkiye de dahil olmak üzere Şili, Meksika ve Suudi Arabistan'da yaşanan vergi değişiklikleri. Habere göre Apple, uygulamaların ve uygulama içi satın alımların fiyatlarını vergi değişikliklerinden dolayı artıracak. Yani diğer bir deyiş ile App Store'daki uygulama fiyatlarına zam gelecek.

App Store zam

APPLE ZAMMI NE ZAMAN YANSIYACAK?

Apple'ın yeni kararıyla birlikte geliştiriciler, uygulamalarının ücretini, abonelik ücretlerini ve uygulama içi satın alım ücretlerini değiştirebilecek. Eski fiyat tarifesinden devam etmek isteyen geliştiriciler ise bu hakka sahip olacak. App Store'daki fiyatların ne zaman değişeceği hakkında kesin bir bilgi yok. Fakat önümüzdeki birkaç gün içerisinde fiyatların değişeceği söyleniyor.

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