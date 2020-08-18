ABD Başkanı Trump gerekli imzayı attı!

Ancak Trump Çinli dans uygulamasını sıkıştırmak için beklenmedik bir hamle de yapıyor. TikTok uygulaması aslında ABD’li Muscial.ly uygulamasının devamı. Çinli ByteDance firması, dudak-şarkı senkronizasyonu yapan Muscial.ly uygulamasını satın aldıktan sonra onu TikTok’a dönüştürmüştü.

ByteDance 2017 yılında Muscial.ly’i satın almıştı. Ardından bu uygulamanın teknolojilerini ve kullanıcı veritabanını kullanarak uygulamayı TikTok’a çevirmişti. Trump’ın imzaladığı emirle şimdi Muscial.ly’nin ByteDance’e satışı da iptal olabilecek. Trump’ın, ABD’nin ulusal güvenliğini gerekçe göstererek ABD’li bir şirketin yabancı bir şirkete satışını iptal etmesi yetkisi bulunuyor. Eğer bu gerçekleşirse çok büyük bir kaos yaşanacak.

ABD BYTEDANCE'I ÇALIŞTIRAMAZ HALE GETİRECEK

ByteDance, 3 yıl önce satın alınmış şirketin tüm teknolojilerini teslim etmek zorunda kalacak. Ancak bu hiç kolay bir iş değil. 3 sene içinde geliştirilen yeni yazılımları ve teknolojileri Muscial.ly’nin teknolojilerinden ayırmak neredeyse imkansız. Dolayısıyla, bu tür bir karar sonrasında ABD sadece TikTok’u ByteDance’dan geri almakla kalmayacak, ByteDance’ın yaptığı tüm işlerde Muscial.ly’nin teknolojilerini kullandığını dile getirerek ağır tazminat davaları da açacak. Diğer bir deyişle ABD ByteDance’ı çalışamaz hale getirecek. Ancak bu karar aynı zamanda yabancı şirketlerin ABD’li şirketleri satın alma kararını da etkileyecek. Geriye dönük alınan bu tür kararlar nedeniyle tüm dünyada ABD hükumetlerine güven sarsılacak ve ABD şirketlerini satın alma, ABD şirketleriyle ortaklık yapma isteği yok olacak. Çin’in ve ByteDance’ın elindeki koz da bu. Yine de Trump’ın gözü kara bir şekilde TikTok’un satışını iptal etmekten çekinmeyeceği de tahmin ediliyor.