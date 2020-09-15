HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD Başkanı Trump'tan İran'a tehdit: Yıkıcı sonuçları olur

ABD Başkanı Trump'tan İran'a tehdit: Yıkıcı sonuçları olur

DÜNYA HABERLERİ  | 15.09.2020 14:14 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD'ye yönelik herhangi bir saldırısına yıkıcı yanıt verileceği tehdidinde bulundu.

ABD Başkanı Trump'tan İran'a tehdit: Yıkıcı sonuçları olur

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın ABD'ye olası saldırılarının ağır sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

Tahran yönetiminin İranlı General Kasım Süleymani'nin suikastına misilleme olarak saldırı veya suikast planladığı iddialarına değinen Trump, "İran'ın ABD'ye karşı herhangi bir biçimde yapacağı herhangi bir saldırıya 1000 kat daha büyük bir saldırı ile karşılık verilecektir!" ifadesini kullandı.

Başka Trump, Süleymani'nin öldürülmesi emrini verme kararını savunurken bunun "saldırı planlaması, ABD birliklerini öldürmesi ve uzun yıllar boyunca neden olduğu ölüm ve acılar nedeniyle" gerçekleştirildiğini belirtti.

SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, 3 Ocak Cuma gecesi Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor" ifadesini kullanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 6 milyonluk teklif! Görenin dudağı uçukladı 6 milyonluk teklif! Görenin dudağı uçukladı
Yunanistan'da askerlik süresi uzatılacakYunanistan'da askerlik süresi uzatılacak
Hibrit eğitim modeli nedir? Hibrit eğitim nasıl yapılacak?Hibrit eğitim modeli nedir? Hibrit eğitim nasıl yapılacak?
En Çok Okunan Haberler
Çukur'da Yamaç devri kapandı! Sosyal medyada gündem oldu
Çukur'da Yamaç devri kapandı! Sosyal medyada gündem oldu
Kritik uyarı: Cuma günü tüm Türkiye'de etkili olacak
Kritik uyarı: Cuma günü tüm Türkiye'de etkili olacak
Sosyal medyada yayılan video olay oldu: Irkçı kadın tutuklansın
Sosyal medyada yayılan video olay oldu: Irkçı kadın tutuklansın
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Suna Kıraç hayatını kaybetti
Suna Kıraç hayatını kaybetti
Birçok ilde düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı
Birçok ilde düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yunanistan yeni savaş uçağı filosu kuruyor
Yunanistan yeni savaş uçağı filosu kuruyor
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
'Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum'
'Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum'
Kanadalı yargıç Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi
Kanadalı yargıç Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi
Diğer Haberler
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Serrac istifa edecek!
Ülkeyi sarsan istifa iddiası!
Genetik kurgulama, 'süper baba' hayvanlar üretebilir
Genetik kurgulama, 'süper baba' hayvanlar üretebilir
Yunanistan'dan çok önemli Türkiye açıklaması
Yunanistan'dan çok önemli Türkiye açıklaması
'ABD helikopteri Suriye'de düştü' iddiasına koalisyondan açıklama
'ABD helikopteri Suriye'de düştü' iddiası
Yunanistan'ın Türkiye korkusu büyüyor: Askerlik süresi uzatılacak
Yunanistan'da askerlik süresi uzatılacak
Dev sivrisinek sürüsü yüzlerce at ve ineği telef etti!
Dev sivrisinek sürüsü yüzlerce at ve ineği telef etti!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.