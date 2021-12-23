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ABD, bir Suriyeliye pasaport sağladığı şüphesiyle İstanbul'da tutuklanan Amerikalının diplomat olduğu bilgisini yalanladı

23.12.2021 04:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Dışişleri Bakanlığı, bir Suriyeliye pasaportunu verdiği şüphesiyle İstanbul'da tutuklanan Amerikalının diplomat olduğu bilgisini yalanladı.

ABD, bir Suriyeliye pasaport sağladığı şüphesiyle İstanbul'da tutuklanan Amerikalının diplomat olduğu bilgisini yalanladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, bir Suriyeliye pasaportunu verdiği şüphesiyle İstanbul'da tutuklanan Amerikalının diplomat olduğu bilgisini yalanladı.

Türkiye'de basında çıkan haberlerde, geçen ay bir Amerikan vatandaşının Almanya'ya gitmek isteyen bir Suriyeliye pasaport sağlamaktan dolayı tutuklandığı bildirildi.

Haberlere göre, İstanbul Havalimanı'ndan Almanya'ya gitmek isteyen Suriye uyruklu R.S'nin, pasaport kontrolünde başka bir şahsa ait pasaportla yurt dışına çıkmaya çalıştığı tespit edildi.

Pasaportun ABD'nin Beyrut Konsolosluğu'nda diplomat olarak görevli olan D.J.K. isimli kişiye ait olduğunun belirlendiği bildirildi.

Haberler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yazılı açıklamasına dayandırıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise, söz konusu kişinin diplomat olduğu bilgisini yalanladı.

Bir bakanlık sözcüsü, "Bir ABD vatandaşının Türkiye'de gözaltına alındığını biliyoruz. Bu kişi ABD diplomatı değil. Gerekli konsolosluk hizmetlerini sağlıyoruz" dedi.

Haberlere göre, güvenlik kamerası görüntülerinden iki şüphelinin havalimanı içerisinde buluşarak burada kıyafetlerini değiştirdiği ve R.S'nin D.J.K'den pasaportunu aldığı anlaşıldı.

Yapılan üst aramasında ise D.J.K'nin üzerinde zarf içerisinde 10 bin dolar ve yine kendi adına ait diplomatik pasaport çıktı.

Haberlerde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasında, R.S'nin hakkında 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldığı, Amerikan vatandaşı D.J.K'nin ise tutuklandığı kaydedildi.

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