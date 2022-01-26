ABD'de 3. doz koronavirüs aşısı olanların sayısında hızlı düşüş! Uzmanlar isimler endişeli

ABD'de takviye aşılama sayısı her geçen gün düşüyor. Aralık başında 1 milyonla zirvede olan günlük takviye aşısı yaptıranların sayısının geçen hafta itibariyle yaklaşık 490 bine düştüğü belirtildi. "Takviye aşı çabalarının yetersiz kaldığı açık" diyen Yale Üniversitesinden aşı politikası uzmanı Jason Schwartz, henüz destek aşılarını yaptırmayanlarda kafa karışıklığının önemli bir neden olduğunu ifade etti.

SAYI BİR MİLYONDAN 490 BİNE DÜŞTÜ

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) paylaştığı verilere göre, tam aşılı Amerikalıların sadece yüzce 40'ının takviye dozu aldığı, aralık başında 1 milyonla zirvede olan günlük takviye aşısı yaptıranların sayısının geçen hafta itibariyle yaklaşık 490 bine düştüğü belirtildi.

AP-NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezince yapılan yeni bir ankette de ABD'lilerin, takviye aşılarıyla karşılaştırıldığında daha çok ilk iki doz aşının gerekliliğine inanma eğiliminde oldukları ortaya çıktı.

Ankete katılanların yüzde 59'u ilk iki doz aşıyla Kovid-19 enfeksiyonuna karşı kamusal alanda güvende olduklarını hissettiğini söylerken, bu oranın destekleyici aşılarla ilgili olduğunda yüzde 47'ye düştüğü bilgisi paylaşıldı.

"ÇABALAR YETERSİZ KALDI"

Yale Üniversitesinden aşı politikası uzmanı Jason Schwartz, "Takviye aşı çabalarının yetersiz kaldığı açık" ifadesini kullanarak, 13 ay önce başlayan süreçte ABD'lilerin sadece yüzde 63'ünün (210 milyon) ilk iki doz aşılarını yaptırdığı bilgisini aktardı.

Schwartz, tam olarak aşılanmış ve takviye için uygun olan tahmini 86 milyon Amerikalının henüz destek aşılarını yaptırmamalarında kafa karışıklığının önemli bir neden olduğunu ifade etti.

Vermont, tam aşılanma oranında yüzde 60'la ülkenin lider eyaleti olurken Wyoming, Idaho, Mississippi ve Alabama gibi eyaletlerde ise ilk iki doz aşılama oranı yüzde 50'nin de altında kaldı.

Kaynak: AA

