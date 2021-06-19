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ABD'de aşırı sıcak hava dalgası yaşamı olumsuz etkiliyor

19.06.2021 01:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin batı eyaletlerinde hafta başından beri etkili olan aşırı sıcaklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. ABD Ulusal Meteoroloji Servisi, ülkenin batı ve güneyinde 50 milyon kişiyi etkileyen aşırı sıcak hava dalgası için ölüm tehlikesi uyarıları yaparken, sıcaklardan en fazla etkilenen eyaletlerin başında gelen California'da "acil durum" ilan edildi.

ABD'de aşırı sıcak hava dalgası yaşamı olumsuz etkiliyor

California Valisi Gavin Newsom, eyalet genelinde ortalama 43 santigrat derece civarında seyreden sıcak hava dalgası altında elektrik sistemlerindeki endişe nedeniyle pazar gününe kadar acil duruma geçtiklerini kaydetti.

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California Üniversitesinden iklim bilimcisi Park Williams, CNN’e yaptığı açıklamada, bölgedeki kuraklığa da dikkat çekerek, "Aşırı sıcak dalgalar batı yakasında, toprağın kuru olmasından dolayı gittikçe kötüleşiyor. Yaz sonuna kadar bu şekilde 4-5 aşırı sıcak dalga görebiliriz." diye konuştu.

ÖLÜM VADİSİ'NDE 54 SANTİGRAT DERECENİN ÜZERİNE ÇIKTI

Eyaletin en sıcak noktası Ölüm Vadisi (Death Valley) olarak bilinen ulusal parkta ise sıcaklığın 54 santigrat derecenin üzerine çıktığı kaydedildi.

California'nın dışında, Arizona, Utah, Montana ve İdaho gibi civar eyaletlerde de sıcaklıkların günlük bazda rekor seviyelere ulaştığı, aşırı sıcakların hafta sonu da tehlikeli boyutta seyredeceği uyarısı yapıldı. (AA)

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