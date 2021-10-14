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  4. ABD'de çıplak kadın paniği! Yolculara nereli olduklarını sordu

ABD'de çıplak kadın paniği! Yolculara nereli olduklarını sordu

14.10.2021 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Colorado eyaletinin Denver şehrine hizmet veren uluslararası havalimanı yolcu salonunda, çıplak bir şekilde yürüyen kadın, diğer yolcuların ve havalimanı polisinin dikkati çekti. Yolculara sıklıkla, ''Nerelisin, nasılsın?'' şeklinde sorular sorduğu belirtilen kadının sağlık sorununun olduğu bilgisi paylaşıldı.

ABD'de çıplak kadın paniği! Yolculara nereli olduklarını sordu

Denver Uluslararası Havalimanı yolcu salonunda çıplak bir şekilde yürüyen kadın yolcu, havalimanında hareketli anların yaşanmasına neden oldu.

19 Eylül günü, yerel saatle sabah 05.00 sıralarında A-37 Kapısı yakınlarında çırılçıplak vaziyette görüldüğü belirtilen kadının sağ elinde termosa benzer bir şey taşıdığı görüldü.

Tamamen çıplak olduğu gözlenen kadının sıklıkla diğer yolculara, ''Nasılsın, nerelisin?'' sorularını yönelttiği belirtildi.

SÜREKLİ GÜLÜYORDU

CBS4 ile paylaşılan bir dakikalık bir video klipte, Denver polislerinin büyük bir battaniyeyle kadını örtbas etmeye çalışırken takip ettiği görülüyor. Kadının ayrıca tüm bu kovalamaca içinde sürekli güldüğü ifade edildi.

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Kadını takip eden polisin, "Hanımefendi, hanımefendi" diye seslendiği ve bir noktada, battaniyeyi etrafına sarmaya çalışan polislerden kaçtığı görüldüğü söylendi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Havaalanı polisi raporunda, “Sarhoş bir kadının tamamen çıplak olduğu ihbarı aldıklarını ve sarhoş olduğunu” yazdı. Yapılan incelemeler sonucunda sağlık sorunları da olduğu tespit edilen kadın ambulansla üniversite hastanesine kaldırıldı.


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