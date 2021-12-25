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ABD'de dikkat çeken anket! Trump, Biden'ı geçti

25.12.2021 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de yapılan bir seçim anketi ilginç sonuçlar ortaya çıkardı. Son seçimlerde Biden'a yenilen Trump'ın yapılan ankette Biden'ı yendiği gözler önüne serildi. Ankette yüzde 12'lik bir kısmın ise kararsız olduğu aktarıldı.

ABD'de dikkat çeken anket! Trump, Biden'ı geçti

ABD'de yapılan bir anket, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın, ABD Başkanı Joe Biden'ı geçeceğini ortaya koydu. İngiltere merkezli Redfield & Wilton Strategies şirketinin yaptığı anket Trump'ın Biden'ı yüzde 6 ile geçtiğini ortaya koydu.

YÜZDE 41'LERE KADAR GERİLEDİ

ABD’de Başkan Joe Biden’ın halk tarafından onaylanma oranı yüzde 41’lere kadar gerilemesinin ardından İngiltere merkezli Redfield & Wilton Strategies şirketi tarafından 18 Aralık’ta bin 500 ABD’li yetişkinin katılımıyla yapılan seçim ankettinde, bugün ABD’de başkanlık seçimi yapılması durumunda Trump’ın 6 puan farkla Biden’ı yenebileceği sonucu çıktı. Varsayımsal eşleme ile söz konusu seçimde, katılımcıların yüzde 44’ü Trump’a, yüzde 38’i Biden’a oy vereceğini belirtirken, yüzde 12’lik kesim karasız olduğunu, yüzde 5’i başka bir adaya oy vereceğini ve yüzde 1’lik kesim oy kullanmayacağını ifade etti.

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YÜZDE 46'LIK KESİM BIDEN'I ONAYLAMIYOR

Ankete katılanların yüzde 44'ü Biden yönetimin politikalarını onayladığını aktarırken, yüzde 38'i onaylamadığını ifade etti. Göç konusunda ise ankete katılanların yüzde 46'sı Biden yönetiminin politikasını onaylamadığını ifade etti.

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SEÇİMLERDE BIDEN OYLARIN YÜZDE 51,3'ÜNÜ ALMIŞTI

Resmi sonuçlara göre, ABD’deki geçen yıl yapılan başkanlık seçimlerinde Biden oyların 51,3’ünü, Trump ise oyların yüzde 46,9’unu almıştı. Biden, Trump’ın aldığı 232 delegeye karşılık 306 delege ile seçimden galip çıkan taraf olmuştu. ABD seçim sisteminde en fazla oyu alan değil 538 delegeden en az 270’ini çıkaran aday seçimlerin galibi oluyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump Joe Biden
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