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  4. ABD'de eğlence treninde korku dolu anlar! Saatlerce baş aşağı kurtarılmayı beklediler

ABD'de eğlence treninde korku dolu anlar! Saatlerce baş aşağı kurtarılmayı beklediler

05.07.2023 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Wisconsin eyaletinde bir festival alanındaki eğlence treninin arızalanması nedeniyle, 8 kişi saatlerce baş aşağı mahsur kaldı. Kurtarma operasyonunun 4 saat sürdüğü belirtilirken 1 kişinin hastaneye kaldırıldığı, diğerlerinin de sağlık ekiplerince tedavi edildiği aktarıldı.

ABD’nin Wisconsin eyaletine bağlı Crandon kentinde Pazar günü düzenlenen Forest County Festivali’nde eğlence treninin arızalanması korku dolu anlar yaşanmasına yol açtı. Trenin dönüş sırasında arızalanması nedeniyle 8 kişi baş aşağı şekilde saatlerce kurtarılmayı bekledi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, mahsur kalanları vinçle indirdi.

KURTARMA OPERASYONU 4 SAAT SÜRDÜ

Crandon itfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, kurtarma operasyonunun yaklaşık 4 saat sürdüğü ifade edildi.

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1 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

1 kişinin hastaneye kaldırıldığı diğerlerinin ise sağlık ekipleri tarafından tedavi edildiği belirtildi. Eğlence treninin inceleme ve onarım çalışmaları tamamlanana kadar kapatılmasına karar verildi. (İHA)

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