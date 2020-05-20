HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD’de F-35 savaş uçağı düştü

ABD’de F-35 savaş uçağı düştü

DÜNYA HABERLERİ  | 20.05.2020 07:48 | Son Güncelleme

ABD Hava Kuvvetlerine bağlı bir F-35A tipi savaş uçağının Florida’da düştüğü bildirildi.

ABD’de F-35 savaş uçağı düştü

Florida’da Eglin Hava Kuvvetleri Üssü'nden yapılan açıklamada, 58. filoya bağlı F-35A uçağının rutin bir uçuş sırasında yerel saatle 21:30 sularında inmek üzere iken düştüğü kaydedildi.

Uçağın pilotunun koltuk fırlatma yöntemi ile kurtulduğu belirtilen açıklamada, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Geçen hafta da aynı üsten havalanan bir F-22 Raptor tipi savaş uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra düşmüştü.

ABD Hava Kuvvetlerinin en pahalı uçaklarının aynı üste kısa bir süre aralıkla düşmesi dikkat çekti.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Gurur duyacağımız bir tarihimiz var' Atatürk'ümüz var dedi ekledi... 'Gurur duyacağımız bir tarihimiz var' Atatürk'ümüz var dedi ekledi...
Merakla beklenen fırlatma öncesi NASA'da sürpriz istifaMerakla beklenen fırlatma öncesi NASA'da sürpriz istifa
SMA hastalığı nedir, SMA hastalığı nasıl belirti gösterir?SMA hastalığı nedir, SMA hastalığı nasıl belirti gösterir?

En Çok Okunan Haberler

Bayramda sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu

Bayramda sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu

Yunanistan'ın "19 Mayıs 1919" açıklamalarına çok sert tepki

Yunanistan'ın "19 Mayıs 1919" açıklamalarına çok sert tepki

8 yıl sonra Esad'la yaptığı o görüşmenin detaylarını anlattı

8 yıl sonra Esad'la yaptığı o görüşmenin detaylarını anlattı

800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi

800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi

Acun paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı

Acun paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı

Polis ekiplerinin sabrını sınadı! Pişkinliğin böylesi

Polis ekiplerinin sabrını sınadı! Pişkinliğin böylesi

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı

ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Cenazede inanılmaz görüntü! Ceset hareket etti

Cenazede inanılmaz görüntü! Ceset hareket etti

DSÖ: Koronavirüs kalıcı olabilir

DSÖ: Koronavirüs kalıcı olabilir

Diğer Haberler
Afganistan’da camiye kanlı saldırı

Afganistan’da camiye kanlı saldırı

10 yıl aradan sonra ilk kez yapılacak fırlatma öncesi NASA'da sürpriz istifa

Merakla beklenen fırlatma öncesi NASA'da sürpriz istifa

ABD'de 'Kovid-19 ölümleri 3 katına çıkabilir' iddiası

ABD'de korkutan iddia: Ölümler 3 katına çıkabilir

Rusya'da askeri helikopter sert iniş yaptı: 3 ölü

Rusya'da askeri helikopter sert iniş yaptı: 3 ölü

Trump koronavirüs için o ilacı önerdi: Kullanmak için doktorunuza danışın

Koronavirüs için o ilacı önerdi: Doktorunuza danışın

Trump ve DSÖ arasındaki koronavirüs savaşında sıcak gelişme! Ültimatom gibi mektup

Trump ve DSÖ savaşı büyüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.