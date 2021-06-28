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ABD'de filmleri aratmayan olay: Alzheimer hastası adam 12 yıllık eşine tekrar aşık oldu!

28.06.2021 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'deki Connecticut eyaletinde yaşayan Peter Marshall, alzheimer hastalığına yakalandıktan sonra zor bir hayat sürmeye başladı. Öyle ki hastalığı hızla ilerleyen Peter, 12 yıllık eşiyle evli olduğunu bile hatırlayamaz hale geldi. Eşine evlilik teklif eden Peter, evli olmasına rağmen Lisa ile yeniden dünya evine girdi. İşte filmleri aratmayan hikayenin detayları...

ABD'de filmleri aratmayan olay: Alzheimer hastası adam 12 yıllık eşine tekrar aşık oldu!

Peter Marshall, evde televizyon izlerken 12 yıllık eşi Lisa Marshall'a bir anda dönerek "Benimle evlenir misin" diye sordu. Soru karşısında şaşkına dönen Lisa, "Evet" cevabını verdi. Çift, evli olmasına rağmen bir süre sonra yeniden nikah masasına oturdu.

Peter Marshall, 56 yaşında ve 3 yıl önce erken Alzheimer teşhisi almış. Hastalığı hızla ilerleyen Peter yıllar içinde hayatına dair anılarını kaybetmeye başlamış. Buna 12 yıllık eşi Lisa'yla olan evliliği, aşkı ve ortak hayatlarıyla ilgili özel detaylar da dahil.

CNN International'ın haberine göre eşi Lisa Marshall, durumun kendisini ne kadar üzdüğünü şu sözlerle tarif etti:

“Kendimize yeni anılar edindik ama bu durum beni yine de çok üzüyor. Çünkü Peter hep ‘Hani bir kere şey olmuştu, hatırlıyor musun‘ diye cümleye başlamak istiyor. Onunla anılarımızı konuşmak istiyorum. Ama Peter bırakın 20 yıl önce olanları şimdiyi bile hatırlayamıyor.”

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EŞİNİ BİLE HATIRLAYAMAZ DURUMA GELDİ

Yıllar önce tanışan ve o dönemde evli olan çift ikisi de ilk eşlerinden boşandıktan sonra yakınlaşıp evlenmişler. 12 yıldır evli olan Marshall çifti Peter'ın Alzheimer belirtileri başlayınca zor günler yaşamaya başlamışlar. Önceleri cüzdanını, anahtarlarını unutmaya başlayan Peter'ın hastalığı zaman içinde iyice ilerlemiş ve talihsiz adam en kertede eşini ve evliliğini bile hatırlayamayacak duruma gelmiş.

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EN DEĞERLİ ANILARINI BİLE HATIRLAYAMADI

Bir dizi testten sonra 2018’in nisan ayında Peter’a Alzheimer teşhisi konmuş. Peter yavaş yavaş çok değer verdiği anılarını unutmaya başlamış. Geçen yılın son günlerinde Peter, televizyon izlerlerken yüzünde kocaman bir gülümsemeyle eşine “Evlenelim” demiş.

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"BANA İKİNCİ KEZ AŞIK OLDU"

Lisa o anı şöyle anlatıyor: “Çok duygulandım. Bana ikinci kez aşık olmuştu. Onur duydum. Kendimi prenses gibi hissettim. Dünyadaki en şanslı kadın bendim.”

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İKİNCİ KEZ DÜĞÜN YAPTILAR

Peter Ve Lisa için, çiftin düğün sektöründe çalışan kızları Sarah Brehant'ın da yardımıyla ikinci bir düğün planladı. Çift, evlilik yeminlerini ailelerinin ve en yakın dostlarının yanında yineledi. 'Nikahı' da, bir hafıza kaybı uzmanı olan Adrianna DeVivo kıydı.

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