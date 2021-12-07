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  4. ABD'de geliştirildi! İğne gereksinimini ortadan kaldırıyor

ABD'de geliştirildi! İğne gereksinimini ortadan kaldırıyor

07.12.2021 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de, Stanford ve Kuzey Carolina Üniversitesi (UNC) bilim insanları ortak çalışma sonucu iğne gereksinimini ortadan kaldıran 3D baskılı aşı yaması geliştirdiklerini açıkladı.

ABD'de geliştirildi! İğne gereksinimini ortadan kaldırıyor

Kuzey Carolina Üniversitesinin yazılı basın açıklamasında, iki üniversite bilim insanlarının ortak çalışmasıyla elde edilen 3D baskılı aşı yamasının insanların kendi başına uygulayabileceği kolaylıkta olduğu ve özel depolama gereksinimini ortadan kaldıracağı belirtildi.

Stanford Üniversitesi profesörü Joseph M. DeSimone, "Bu teknolojiyi geliştirirken, daha düşük dozlarda, acısız ve kaygısız bir şekilde aşıların daha hızlı küresel gelişimi için temel oluşturmayı amaçlıyoruz." ifadesine yer verildi.

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UNC'de mikrobiyoloji ve immünoloji bölümünde araştırmacı olan Shaomin Tian ise, "Yaklaşımımız, performans ve maliyet açısından en iyi mikro iğneleri yapmak için bize çok sayıda tasarım serbestliği sağlıyor ve mikro iğneleri doğrudan 3D yazdırmamıza izin veriyor." dedi.

DERİNİN ALTINA İLETİLEBİLİYOR

3D tekniğiyle yara bandına benzeyen ince bir yamanın üzerine yazdırılabilen aşının, yama üzerindeki mikro iğneler sayesinde derinin altına iletilebildiği, ayrıca bir şırınga ve iğneye ihtiyaç duyulmadığı bilgisi paylaşıldı.

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Ayrıca, 3D tekniğiyle uygulanan aşının geleneksel iğneyle enjekte edilen aşıya göre daha fazla koruma sağlayabildiğini belirten bilim insanları, grip, kızamık, hepatit ve hatta Kovid-19 için mikro iğneli aşı yamaları oluşturulabileceğini kaydetti.

(AA)

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