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ABD'de Johnson & Johnson'a 2,1 milyar dolarlık ceza

01.06.2021 23:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li ilaç üreticisi Johnson & Johnson'ın bebek pudrasında kansere yol açan madde kullanmasından dolayı aldığı 2,1 milyar dolarlık ceza, temyiz mahkemesi tarafından onaylandı.

ABD'de Johnson & Johnson'a 2,1 milyar dolarlık ceza

Bebek bakımı ürünleri dünya genelinde satılan firmaya, kansere yol açan asbest maddesi ile karıştırılmış talk bazlı bebek pudrası nedeniyle, daha önce Missouri'nin St. Louis Mahkemesince verilen 2,1 milyar dolarlık ceza, temyiz mahkemesi tarafından da onandı.

İTİRAZLAR REDDEDİLDİ

Temyiz mahkemesi, firmanın, St. Louis jürisinin 2018 yılında pudra ürününün 20 kadında yumurtalık kanserine neden olduğunu tespitine yönelik itirazlarını değerlendirmeyi reddetti.

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YANLIŞ BİLGİLENDİRME YAPILDIĞI SONUCUNA VARILMIŞTI

St. Louis davasının yargıcı Rex Burlison, Johnson & Johnson'ın pazarlama usullerinde "özellikle kınanacak davranışlar" sergilediği, "bebekleri için ebeveynlere satmayı hedefledikleri ürünlerde asbestin varlığını ve zararını bildiği halde, bu ürünlerin güvenliği hakkında onlarca yıldır yanlış bilgilendirme yaptığı" sonucuna varmıştı.

Pfizer ve Moderna ile birlikte Johnson & Johnson, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı onay alan ilaç firmaları arasında bulunuyor. (AA)


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