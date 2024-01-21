HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'de kar fırtınası ve kutup soğukları etkisini sürdürüyor! Can kaybı 89’a yükseldi

ABD'de kar fırtınası ve kutup soğukları etkisini sürdürüyor! Can kaybı 89’a yükseldi

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Haber / İçerik Editörü
21.01.2024 23:12 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de etkisini sürdüren kar fırtınası ve kutup soğukları nedeniyle geçtiğimiz haftadan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 89’a yükseldi. Oregon'da yaklaşık 10 bin, Kuzey Carolina'da 8 bin, California'da 7 bin ve Kentucky'de 4 bin 300 kişi elektriksiz kaldı.

ABD'de kar fırtınası ve kutup soğukları etkisini sürdürüyor! Can kaybı 89’a yükseldi

ABD'nin büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar fırtınası ve kutup soğukları nedeniyle can kaybı giderek artıyor. Aşırı soğuklar nedeniyle ülke genelinde geçtiğimiz haftadan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 89’a yükseldi.

En çok kayıp en az 25 can kaybı ile Tennessee’de yaşanırken, Oregon 16 can kaybıyla ikinci sırada yer aldı. Illinois, Pennsylvania, Mississippi, Washington, Kentucky, Wisconsin, New York, New Jersey ve birçok eyalette de can kayıpları rapor edildi.

Washington eyaletinde bulunan Seattle'da sadece dört gün içinde çoğu evsiz olduğu tahmin edilen 5 kişi hayatını kaybetti.

Mississippi'de liseler ve üniversiteler, olumsuz hava şartları nedeniyle öğrencilerin kış tatilinden dönüşlerini erteledi.

BİNLERCE KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI

Oregon'da yaklaşık 10 bin, Kuzey Carolina'da 8 bin, California'da 7 bin ve Kentucky'de 4 bin 300 kişi elektriksiz kaldı. Olumsuz hava şartlarının hafta başına kadar devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fatih'te ara sokaklarda drift atan sürücüye para cezası!Fatih'te ara sokaklarda drift atan sürücüye para cezası!
Şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi! Rögarlar taştı, dolu biriktiŞiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi! Rögarlar taştı, dolu birikti
İstanbul Valisi'nden vatandaşlara çağrı!İstanbul Valisi'nden vatandaşlara çağrı!
Anahtar Kelimeler:
abd
En Çok Okunan Haberler
Arda Güler'li Real Madrid, 90+9'da galibiyeti aldı!

Arda Güler'li Real Madrid, 90+9'da galibiyeti aldı!

Trabzonspor-Galatasaray maçının ardından takımdan ayrıldığını açıkladı!

Trabzonspor-Galatasaray maçının ardından takımdan ayrıldığını açıkladı!

Mültecilere yönelik uygulamalarıyla gündem olmuştu! Tanju Özcan yeni önerisini canlı yayında açıkladı

Mültecilere yönelik uygulamalarıyla gündem olmuştu! Tanju Özcan yeni önerisini canlı yayında açıkladı

Pınar Gültekin ile ilgili o paylaşımlar sonrası harekete geçildi! Rezan Epözdemir: 'Hukuki yollara başvuracağız'

Pınar Gültekin ile ilgili o paylaşımlar sonrası harekete geçildi! Rezan Epözdemir: 'Hukuki yollara başvuracağız'

Validen gülümseten 'kar tatili' paylaşımı! Sosyal medyayı salladı

Validen gülümseten 'kar tatili' paylaşımı! Sosyal medyayı salladı

Turgut Altınok anketlerdeki oy oranını açıkladı: "Oy vermeyenler 'Keşke verseydik' diyecek"

Turgut Altınok anketlerdeki oy oranını açıkladı: "Oy vermeyenler 'Keşke verseydik' diyecek"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler devam ediyor

Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.