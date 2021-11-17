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  4. ABD'de Kongre baskınına katılan 'QAnon Şamanı'nın cezası belli oldu

ABD'de Kongre baskınına katılan 'QAnon Şamanı'nın cezası belli oldu

17.11.2021 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de 6 Ocak'taki Kongre binası baskınında kafasında boynuzlarla dikkatleri üzerine çeken ve "QAnon Şamanı" olarak bilinen Jacob Chansley 3 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ABD'de Kongre baskınına katılan 'QAnon Şamanı'nın cezası belli oldu

Washington DC Bölge Mahkemesi Yargıcı Royce Lamberth, Chansley'in 41 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

ABD’de Kongre baskınına katılan "QAnon Şamanı" hakkında 51 ay hapis istendiABD’de Kongre baskınına katılan "QAnon Şamanı" hakkında 51 ay hapis istendi

10 aydır hapiste bulunan Chansley'in cezaevinde kaldığı süre cezasından düşülecek.

CHANSLEY, KONGRE BİNASINA GİREN GRUBUN ARASINDAYDI

Kongre, 6 Ocak’ta Joe Biden'ın seçim zaferini tasdik edecek oylamayı yapmak için toplandığı sırada Chansley, polis barikatlarını aşarak Kongre Binası'na giren grubun arasındaydı.

Elinde taşıdığı bir mızrağın ucunda ABD bayrağı taşıyan Chansley, Senato kürsüsüne oturmuş ve elindeki megafonla kongre üyelerinin dışarı çıkartılmasını istemişti.

Yetkililer, Chansley’in eski Başkan Yardımcısı Mike Pence'e de bir tehdit notu yazdığını iddia etmişti.

9 Ocak’tan beri tutuklu olan Chansley, eylülde hakkındaki federal işleyişi engelleme suçlamasını kabul etmişti. (AA)

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