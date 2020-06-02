HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'de korkunç olay! Aracıyla asker ve polislerin arasına daldı

ABD'de korkunç olay! Aracıyla asker ve polislerin arasına daldı

DÜNYA HABERLERİ  | 02.06.2020 23:35 | Son Güncelleme

ABD’nin Buffola kentinde polis ve askerlerin üzerine araç sürülmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

ABD’nin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd’un polis şiddetiyle öldürülmesinin ardından başlayan protestolarda şiddet artıyor.

ARACINI POLİS VE ASKERLERİN ÜZERİNE SÜRDÜ

New York eyaletine bağlı Buffalo kentinde sokağa çıkma yasağı süresince Bailey Bulvarı ile Decker Caddesi köşelerindeki protestolara polis ve asker müdahale etti. O sırada bir sürücü, aracını polis ve askerlerin üzerine sürdü. Olayda 1 ulusal muhafızın ve 2 polis memurunun yaralandığı bildirildi.

ARACIN ARKASINDAN ATEŞ AÇTILAR

Diğer polisler, aracı arkasından ateş açarak durdurdu. Yaralanan aracın sürücüsü ve diğer 2 kişi gözaltına alındı. Yaralananların vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar oluştuğu belirtildi.

Erie Bölgesi Başsavcılığı olayla ilgili inceleme başlatılacağını duyurdu. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncudan olay yaratan paylaşım! Ünlü oyuncudan olay yaratan paylaşım!
Korkutan korona sözleri: Patlamalar bekliyoruzKorkutan korona sözleri: Patlamalar bekliyoruz
Acımasız virüsün son kurbanı 29 günlük bebek olduAcımasız virüsün son kurbanı 29 günlük bebek oldu

En Çok Okunan Haberler

2 gündür koronavirüs ölümü yok! Halk plajlara akın etti

2 gündür koronavirüs ölümü yok! Halk plajlara akın etti

Evinde 3 kadınla alem yapan 75'lik dede soyuldu!

Evinde 3 kadınla alem yapan 75'lik dede soyuldu!

81 il valiliğine gönderildi: İdari izinli sayılacaklar

81 il valiliğine gönderildi: İdari izinli sayılacaklar

F.bahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladılar!

F.bahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladılar!

Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 585'e yükseldi

Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 585'e yükseldi

HDP'nin kıl payı MHP'den aldığı il karıştı!

HDP'nin kıl payı MHP'den aldığı il karıştı!

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

George Floyd’un kardeşinden Trump'a şok suçlama

George Floyd’un kardeşinden Trump'a şok suçlama

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Pakistan’da düşen uçağın pilotu 3 uyarıyı dikkate almamış

Pakistan’da düşen uçağın pilotu 3 uyarıyı dikkate almamış

Korku filmi gibi! Bir kenti istila ettiler

Korku filmi gibi! Bir kenti istila ettiler

Diğer Haberler
ABD'de korkutan koronavirüs açıklaması: Patlamalar bekliyoruz

Korkutan korona sözleri: Patlamalar bekliyoruz

Kovid-19'dan ölenlerin sayısı dünya genelinde 380 bini geçti

Kovid-19'dan ölenlerin sayısı dünya genelinde 380 bini geçti

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 940'a yükseldi

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 940'a yükseldi

BM'den ABD'de artan tansiyonla ilgili Trump'a tepki

BM'den Trump'a tepki: Gizlenenler ortaya çıktı

ABD'de savaş hazırlığı gibi gelişme! Ek kuvvetler gönderiliyor

ABD'de savaş hazırlığı gibi gelişme

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 33 bin 530’a yükseldi

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 33 bin 530’a yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.