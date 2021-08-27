HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'de 'koronavirüs' kararı! Pandemide yasaklanmıştı

ABD'de 'koronavirüs' kararı! Pandemide yasaklanmıştı

27.08.2021 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de Yüksek Mahkeme, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kiracıların evlerinden çıkarılmasını yasaklayan düzenlemeyi kaldırdı.

ABD'de 'koronavirüs' kararı! Pandemide yasaklanmıştı

Mahkemenin kararında, ABD Hastalığı Önleme ve Kontrol Merkezinin (CDC), Kongre’nin onayı olmadan tahliyeleri erteleme yetkisi olmadığı, moratoryumun devam etmesi için Kongre tarafından özel bir izin çıkarılması gerektiği bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jean Psaki, mahkemenin kararından dolayı "hayal kırıklığına uğradıklarını" belirterek kiracıların evlerinden çıkarılmasının önlenmesi için tüm kurum ve kuruluşları harekete geçmeye çağırdıklarını belirtti.

CDC 3 Ağustos’ta, ülke genelinde 3 Ekim’e kadar sürecek bir tahliye moratoryumu yayımlamıştı. Kararla süresi dolan düzenleme 2 ay uzatılmıştı.

Düzenleme ABD’de baskın tür haline gelen daha bulaşıcı Delta varyantı vakalarındaki artışın yaşandığı bölgelerde, kiracıların evden çıkarılmasının geçici olarak önüne geçiyordu.

Mahkemenin tahliyelerin yeniden başlamasına izin veren kararının yaklaşık 3,5 milyon kişiyi kapsayacağı belirtiliyor.

Tahliyelerden en fazla siyahilerin ve Latin kökenli toplulukların etkilenmesi bekleniyor.

Son Dakika: 26 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandıSon Dakika: 26 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!
Korkunç olay! Buzağıyı yedi, midesi patladıKorkunç olay! Buzağıyı yedi, midesi patladı
Almanya'da afiş skandalı! Atatürk'e büyük saygısızlıkAlmanya'da afiş skandalı! Atatürk'e büyük saygısızlık
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Pakistan'da korkunç olay! Video çekerken cinsel istismara uğradı

Pakistan'da korkunç olay! Video çekerken cinsel istismara uğradı

Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlandı! Vasiyeti yerine getirildi

Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlandı! Vasiyeti yerine getirildi

Biden'dan Kabil açıklaması: Bedelini ödeteceğiz

Biden'dan Kabil açıklaması: Bedelini ödeteceğiz

Almanya'da afiş skandalı! Atatürk'e büyük saygısızlık

Almanya'da afiş skandalı! Atatürk'e büyük saygısızlık

Satılık havalimanı! 50 milyon avroya yapılmıştı

Satılık havalimanı! 50 milyon avroya yapılmıştı

Konya'da feci kaza: 6 ölü, 2 yaralı

Konya'da feci kaza: 6 ölü, 2 yaralı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Didem Arslan Yılmaz hakkında suç duyurusu

Didem Arslan Yılmaz hakkında suç duyurusu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Taliban yetkilisinden şok telefon: Yabancılar gittiğinde...

Taliban yetkilisinden şok telefon: Yabancılar gittiğinde...

Türkiye'de tek il! Tepkiler başladı: Utanç verici

Türkiye'de tek il! Tepkiler başladı: Utanç verici

30 liraya aldı, bir gün giydi, hayatı kâbusa döndü

30 liraya aldı, bir gün giydi, hayatı kâbusa döndü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.