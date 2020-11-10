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ABD’de ‘koronavirüs öldürme makinesi’ geliştirildi

DÜNYA HABERLERİ  | 10.11.2020 23:08 | Son Güncelleme

ABD merkezli Dynamics, mikropları, virüsleri emen ve onları yüksek yoğunluklu ultraviyole ışıkla patlatan bir ‘koronavirüs öldürme makinesi’ geliştirdiğini duyurdu.

ABD’nin Pensilvanya eyaleti Pittsburgh kenti merkezli elektronik şirketi Dynamics, mikropları, virüsleri emen ve onları yüksek yoğunluklu ultraviyole ışıkla patlatan bir ‘koronavirüs öldürme makinesi’ geliştirdiğini duyurdu.

Nanowave adı verilen bu teknolojinin, virüslerin ve mikropların yüzde 99'unu saniyenin iki binde biri kadar kısa bir sürede ortadan kaldırabildiği ifade ediliyor.

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3 BİN 450 DOLARA SATILIYOR

Cihaz, 300 litreye kadar hava çeken ve koronavirüs (Kovid-19) içermeyen havayı sistemden 3 metreden fazla uzağa itebilen dört motordan oluşuyor.

Nanowave’in, ABD'de birim başına 3 bin 450 dolara (28 bin TL) satıldığı duyuruldu. (DHA)


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