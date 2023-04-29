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  4. ABD'de okul otobüsünün şoförü direksiyon başında bayıldı, 13 yaşındaki öğrenci yerinden fırlayıp facianın önüne geçti

ABD'de okul otobüsünün şoförü direksiyon başında bayıldı, 13 yaşındaki öğrenci yerinden fırlayıp facianın önüne geçti

29.04.2023 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Michigan eyaletinde seyir halindeki bir okul otobüsünün şoförü bayılınca, 13 yaşındaki öğrenci direksiyona müdahale ederek otobüsü güvenli yere çekip durdurdu. Otobüsteki arkadaşlarının ve şoförün hayatını kurtaran öğrenci, ülkede kahraman ilan edildi.

ABD’nin Michigan eyaletinde Michigan eyaletindeki Warren Consolidated Schools öğrencilerini taşıyan bir okul otobüsü şoförü, direksiyon başında fenalaşarak bilincini kaybetti. Durumu fark eden 7. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Dillon Reeves, sürücünün yanına gelerek direksiyona müdahale etti ve ters şeride geçen otobüsü yavaşlatırken, “Birisi 911'i arasın, hemen" diye bağırdı. Reeves daha sonra otobüsü güvenli bir yerde durdurmayı başardı. Soğukkanlı ve cesur davranışıyla muhtemel bir facianın önüne geçen Reeves, otobüsteki arkadaşlarının ve bayılan şoförün hayatını kurtardı. O anlar otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin ardından Reeves, ülkede kahraman ilan edildi.

Şoförün ise sağlık durumunun iyi olduğu, hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

(İHA)

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