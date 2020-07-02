HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'de polis şiddeti bitmiyor! Siyahi kadına yumruklu saldırı

ABD'de polis şiddeti bitmiyor! Siyahi kadına yumruklu saldırı

DÜNYA HABERLERİ  | 02.07.2020 21:14 | Son Güncelleme

ABD’de polis şiddetine her gün bir yenisi ekleniyor. Florida eyaletine bağlı Miami kentinde bulunan Uluslararası Havalimanı’nda siyahi bir kadın polisin yumruklu saldırısına uğradı.

ABD’nin Florida eyaletinde polis kendisine bağıran siyahi kadına yumruk attı. Polisin vücut kamerası tarafından kaydedilen saldırı anında kadının polise, “Beyaz gibi davranıyorsun, ama gerçekten siyahsın, ne yapacaksın?” dediği duyuluyor. Polisin kadının kendisine yaklaşması üzerine yumruk atarak, yere düşürdüğü görülüyor.

Yetkililer, kadının uçuşunun gecikmesi nedeni ile acenteyle tartışması sonrası polisin olay yerine geldiğini aktardı.

POLİSLER HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Miami Dade Polis Departmanı Direktörü Alfredo Ramirez, saldırı sonrası yaptığı açıklamada saldırıyı beklenmedik ve öfkelendirici olarak nitelendirdi. Ramirez, yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu dile getirdi. Direktör Ramirez, polisler hakkında soruşturma başlatıldığını ve görevden alındıklarını duyurdu.

Miami Dade Belediye Başkanı Carlos A. Gimenez, yaptığı açıklamada görüntülerin korkunç olduğunu ifade etti. Gimenez, polisin aşırı güç kullandığına değinerek, ”Polisimizin yaptığı şey bu değil. Memurlara görevden el çektirilmesini emrettim ve soruşturma devam ediyor. Bu yüzden teşkilata vücut kamerası sistemi kuruldu. Birim olarak tüm görüntüleri titizlikle inceliyoruz. Bunlar gibi eylemler topluluğumuza yaptığımız sıkı çalışmayı baltalar. Toplumumuzun ve hayatlarını ilçemize hizmet etmeye adayan memurlarımızın büyük çoğunluğunun kalbinin kırılmasına neden olur. Bu memurun görevden alınacağını garanti ediyorum” dedi.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
62 yaşındaki Covid-19 hastasında 4 saati aşan ereksiyon tespit edildi62 yaşındaki Covid-19 hastasında 4 saati aşan ereksiyon tespit edildi
Futbolda 6 saniye kuralı nedir? İlk kez Galatasaray maçında oldu!Futbolda 6 saniye kuralı nedir? İlk kez Galatasaray maçında oldu!

En Çok Okunan Haberler

İngiltere Türkiye'ye seyahat yasağını kaldırıyor

İngiltere Türkiye'ye seyahat yasağını kaldırıyor

Nagehan Alçı'dan dikkat çeken Halk TV ve Tele 1 açıklaması!

Nagehan Alçı'dan dikkat çeken Halk TV ve Tele 1 açıklaması!

60 kilo vermişti! Başına bela oldu

60 kilo vermişti! Başına bela oldu

Şoke eden detaylar! 'Nasıl seviştiğinizi de anlat bari' dedim'

Şoke eden detaylar! 'Nasıl seviştiğinizi de anlat bari' dedim'

İşte Türkiye'deki bölge bölge koronavirüs vaka sayıları

İşte Türkiye'deki bölge bölge koronavirüs vaka sayıları

Tek bir kare fotoğraf dünyayı ayağa kaldırdı

Tek bir kare fotoğraf dünyayı ayağa kaldırdı

İlginizi Çekebilir

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı

Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı

Ateş çemberini görmek tüm dünya mest etti

Ateş çemberini görmek tüm dünya mest etti

Diğer Haberler
İsviçre'den 29 ülkeye seyahat kısıtlaması! Listede Türkiye yok

İsviçre'den 29 ülkeye seyahat kısıtlaması! Türkiye...

ABD'de akılalmaz olay! Korona partisi: Virüsü ilk kapana para ödülü

Akılalmaz olay! Korona partisi: Virüsü ilk kapana para ödülü

Merkel: Avrupa'nın tarihinin en zor durumunda olduğunu biliyoruz

Merkel: Avrupa, tarihinin en zor durumunda

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan Ayasofya açıklaması

Fransa'dan Ayasofya açıklaması

62 yaşındaki Covid-19 hastasında 4 saati aşan ereksiyon tespit edildi

62 yaşındaki Covid-19 hastasında 4 saati aşan ereksiyon tespit edildi

KKTC'de koronavirüs hortladı! Yeni vakalar görüldü

Korona zaferini duyurmuşlardı! Kötü haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.