ABD'de polis şiddeti bitmiyor! Siyahi kadına yumruklu saldırı

ABD’nin Florida eyaletinde polis kendisine bağıran siyahi kadına yumruk attı. Polisin vücut kamerası tarafından kaydedilen saldırı anında kadının polise, “Beyaz gibi davranıyorsun, ama gerçekten siyahsın, ne yapacaksın?” dediği duyuluyor. Polisin kadının kendisine yaklaşması üzerine yumruk atarak, yere düşürdüğü görülüyor.

Yetkililer, kadının uçuşunun gecikmesi nedeni ile acenteyle tartışması sonrası polisin olay yerine geldiğini aktardı.

POLİSLER HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Miami Dade Polis Departmanı Direktörü Alfredo Ramirez, saldırı sonrası yaptığı açıklamada saldırıyı beklenmedik ve öfkelendirici olarak nitelendirdi. Ramirez, yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu dile getirdi. Direktör Ramirez, polisler hakkında soruşturma başlatıldığını ve görevden alındıklarını duyurdu.

Miami Dade Belediye Başkanı Carlos A. Gimenez, yaptığı açıklamada görüntülerin korkunç olduğunu ifade etti. Gimenez, polisin aşırı güç kullandığına değinerek, ”Polisimizin yaptığı şey bu değil. Memurlara görevden el çektirilmesini emrettim ve soruşturma devam ediyor. Bu yüzden teşkilata vücut kamerası sistemi kuruldu. Birim olarak tüm görüntüleri titizlikle inceliyoruz. Bunlar gibi eylemler topluluğumuza yaptığımız sıkı çalışmayı baltalar. Toplumumuzun ve hayatlarını ilçemize hizmet etmeye adayan memurlarımızın büyük çoğunluğunun kalbinin kırılmasına neden olur. Bu memurun görevden alınacağını garanti ediyorum” dedi.

(İHA)



