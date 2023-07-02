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ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 28 yaralı!

02.07.2023 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Baltimore kentinde 'Brooklyn Günü' adıyla bilinen etkinlikte silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu 3'ü ağır olmak üzere 28 kişi yaralanırken, 2 kişi ise yaşamını yitirdi.

ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 28 yaralı!

ABD'de gerçekleşen katliam gibi saldırı sonrası Baltimore Polis Komiser Vekili Richard Worley, olayla ilgili 30'dan fazla ihbar aldıklarını ifade etti.

SALDIRININ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Worley yaptığı açıklamada, saldırı amacının henüz belirlenmediğini ifade ederek, "geniş bir olay mahallinde çalışıyoruz." dedi.

Baltimore Belediye Başkanı Brandon Scott olayı, "burada meydana gelen ve birçok hayatı kalıcı olarak değiştiren ve iki kişinin hayatına mal olan pervasız, korkakça bir eylem" olarak niteledi.

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Başkan Scott ve polis yetkilileri, olayla ilgili bilgisi olan herkesi öne çıkıp sorumluları bulmaya yardım etmeye çağırdı. Belediye başkanı ayrıca soruşturmaya yardımcı olmak için mevcut her kaynağı seferber ettiğini söyledi.

Scott yaptığı açıklamada, "Sizi bulana kadar durmayacağız ve bulacağız. O zamana kadar umarım aldığınız her nefeste aldığınız hayatları düşünürsünüz ve bu gece burada etkilediğiniz hayatları düşünürsünüz." ifadelerine yer verdi.


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