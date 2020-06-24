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  4. ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 841 kişi hayatını kaybetti

ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 841 kişi hayatını kaybetti

DÜNYA HABERLERİ  | 24.06.2020 17:01 | Son Güncelleme

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 841 artarak 123 bin 500'e yükseldi.

ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 841 kişi hayatını kaybetti

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor. Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 35 bin 608 artarak 2 milyon 425 bin 424'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 841 artarak 123 bin 500'e çıktı.

ABD'yi 1 milyon 152 bin 66 vakayla Brezilya, 606 bin 881 vakayla Rusya ve 461 bin 828 vakayla Hindistan izliyor.

Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, salgından en fazla etkilenen eyalet konumunu sürdürüyor.

New York'ta şu ana kadar 412 bin 636 kişiye virüs bulaştı, 31 bin 314 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 191 bine yakın vakayla California ve 173 bine yaklaşan vakayla New Jersey takip ediyor.

ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 29 milyon 571 bini, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 20 bini geçti.

Kaynak: AA

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